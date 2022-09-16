劳斯莱斯首款纯电轿跑 Spectre EV 驶入赛道进行测试，路试谍照已曝光

IT之家 9 月 16 日消息，年初有消息称，劳斯莱斯将推出纯电动跑车 Spectre EV，现在有外媒拍到了这款车在纽博格林进行测试的谍照，外观十分豪华，内饰与库里南有一些相似之处。

类似于此前曝光的原型车，劳斯莱斯 Spectre EV 外观沿用燃油版车型家族化设计语言，前脸由标志性帕特农神庙格栅 + 两侧分体式大灯组成，且双门轿跑的车身结构也显得非常运动。

目前劳斯莱斯对新车性能方面依旧是守口如瓶，不过目前有爆料确认该公司与 Cullinan 和 Phantom 共享豪华纯电平台，而且还是经过修改以增加强度的新架构，外媒预计将提供 600 马力（447 千瓦）的双电机布置。

完整的规格将在 2023 年晚些时候发布，因此在我们在那之前可能还会看到更多谍照和预告片。

Ghost 和 Phantom 的豪华架构平台也就是宝马 iX M60 的动力系统，该系统有两个电动马达，在运动模式下可达到 610 马力（449 千瓦）和 811 磅-英尺（1100 牛顿-米）的爆发力。

在正常驾驶期间，该系统可产生 532 马力（391 千瓦）和 749 磅-英尺（1015 牛米）。

IT之家了解到，iX M60 使用 111.5 千瓦时的电池组，预估的续航里程为 280 英里（450 公里）。目前，这款电动劳斯莱斯轿跑的亮相时间还没定，但新车预计 2023 年第四季度开始交付。