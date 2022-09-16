1995 年的经典回归：《幻想水浒传 HD 复刻版》发布预告，2023 年发售，支持中文

IT之家 9 月 16 日消息，本月早些时候，科乐美宣布将在 2022 东京电玩展上公布一款与经典 IP 系列相关的新游戏，当时爆料为《幻想水浒传》新作。

今日，科乐美终于揭晓了答案，这次是 1995 年的“炒冷饭”，将推出《幻想水浒传 I&II HD 复刻合集》，支持简 / 繁体中文，将于 2023 年发售，登陆 PS4 / Xbox One / Switch / steam 平台。

IT之家了解到，《幻想水浒传》系列是科乐美发售的角色扮演游戏系列，以中国名著《水浒传》作为题材，每作游戏内可以有 108 位角色，初代于 1995 年推出。

《幻想水浒传 I》剧情

故事从英雄骤然转变开始。昔日的英雄变成暴君，帝国面临即将夕阳西下的时刻。

为了抵抗帝国蛮横的暴政，抗暴解放军挺身而出。

108 颗天地星辰接二连三的汇聚起来，合力一起撼动历史。

《幻想水浒传 Ⅱ》剧情

主角和好友乔伊身为高地王国的少年兵部队「独角兽队」的一员，参与了与由 5 都市 1 骑士团所组成的乔斯顿都市同盟之间，旷日废时的边境战争。

几个月之前，这两方势力间达成停战协定，受到疲于应付战争的民众欢迎。然而，新的战争星火仍在持续延烧・・・。

《幻想水浒传 I&II HD 复刻合集》的特色