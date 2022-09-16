首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

摩托罗拉 Moto E22 / E22i 发布，配备 90Hz LCD 屏、Helio G37 处理器

2022/9/16 16:52:48 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 9 月 16 日消息，摩托罗拉发布了两款新的 Moto E 系列手机，硬件几乎相同，主要是系统有区别，Moto E22 运行基于安卓 12 的摩托罗拉 MyUX 系统，而 Moto E22i 则运行安卓 12 Go 版系统。

Motorola Moto E22.

Motorola Moto E22 and E22i come with 90Hz LCDs and Helio G37 chipsets

Moto E22

两款手机都采用 6.5 英寸 HD+ LCD 水滴屏，刷新率为 90Hz，采用联发科 Helio G37 芯片组，配备 4GB 内存和 64GB 存储，电池也是相同的，容量都是 4020mAh，支持 10W 充电。

Motorola Moto E22 and E22i come with 90Hz LCDs and Helio G37 chipsets

Moto E22i

Moto E22 和 Moto E22i 拥有 1600 万像素的主摄像头，辅以 200 万像素深度传感器，正面拥有 500 万像素自拍摄像头。其它方面包括耳机插孔、调频收音机接收器和带有杜比全景声的立体声扬声器，采用侧置指纹，手机支持双 SIM 卡、4G、WiFi 802.11ac、蓝牙 5 和 GPS，重 172 克，尺寸为 163.95 x 74.6 x 7.99 毫米，配备了 Type-C 接口。

IT之家了解到，Moto E22 提供天体黑和水晶蓝两种颜色，售价为 140 欧元 / 140 美元，将很快在欧洲、中东、非洲和南美地区上市。Moto E22i 有石墨灰和冬季白两种颜色，价格为 130 欧元 / 130 美元，很快将在欧洲、中东、亚太和拉丁美洲上市。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Moto E22摩托罗拉

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用