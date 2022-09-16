摩托罗拉 Moto E22 / E22i 发布，配备 90Hz LCD 屏、Helio G37 处理器

IT之家 9 月 16 日消息，摩托罗拉发布了两款新的 Moto E 系列手机，硬件几乎相同，主要是系统有区别，Moto E22 运行基于安卓 12 的摩托罗拉 MyUX 系统，而 Moto E22i 则运行安卓 12 Go 版系统。

Moto E22

两款手机都采用 6.5 英寸 HD+ LCD 水滴屏，刷新率为 90Hz，采用联发科 Helio G37 芯片组，配备 4GB 内存和 64GB 存储，电池也是相同的，容量都是 4020mAh，支持 10W 充电。

Moto E22i

Moto E22 和 Moto E22i 拥有 1600 万像素的主摄像头，辅以 200 万像素深度传感器，正面拥有 500 万像素自拍摄像头。其它方面包括耳机插孔、调频收音机接收器和带有杜比全景声的立体声扬声器，采用侧置指纹，手机支持双 SIM 卡、4G、WiFi 802.11ac、蓝牙 5 和 GPS，重 172 克，尺寸为 163.95 x 74.6 x 7.99 毫米，配备了 Type-C 接口。

IT之家了解到，Moto E22 提供天体黑和水晶蓝两种颜色，售价为 140 欧元 / 140 美元，将很快在欧洲、中东、非洲和南美地区上市。Moto E22i 有石墨灰和冬季白两种颜色，价格为 130 欧元 / 130 美元，很快将在欧洲、中东、亚太和拉丁美洲上市。