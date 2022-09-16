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小米上架新款人脸识别智能门锁：3D 结构光，到手价 1999 元

2022/9/16 18:45:07 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
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IT之家 9 月 16 日消息，2021 年 10 月 9 日，小米发布了人脸识别智能门锁 X ，该门锁采用 3D 结构光人脸识别，配备一块 AMOLED 屏，售价 3299 元。近日，小米上架了新款人脸识别智能门锁。

新款人脸识别智能门锁售价 2199 元，预售到手价 1999 元。商品销售页面显示，该智能门锁将于 9 月 20 日上午 10 点开启预售，并于 9 月 28 日开始发货。目前，官方暂未公布该智能门锁的具体信息，但从外观来看，该智能门锁与小米此前发布的人脸识别智能门锁 X 较为相似。

新款人脸识别智能门锁支持 3D 结构光人脸识别，除此之外，用户还可通过手机 App、指纹识别、密码、钥匙等解锁。产品规格方面，新款人脸识别智能门锁净重 4kg，采用铝合金面板，适配 40mm 至 120mm 的门，门锁尺寸为长 473mm、宽 185mm、高 105mm。

据IT之家此前报道，小米人脸识别智能门锁 X 支持自动刷脸解锁，内置 6250mAh 电池，续航可达 4-6 月。同时，该智能门锁最多可录入 50 位用户人脸信息，覆盖 1.3-2m 的身高范围。

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关键词：小米门锁

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