OPPO、vivo、小米等主流应用商店将进一步落实 32 位应用更新包限制策略

IT之家 9 月 14 日消息，2020 年，百度 、OPPO 、腾讯 、vivo 、小米等生态软硬件企业联合发起成立移动智能终端生态联盟（Intelligent Terminal Alliance，简称“金标联盟”）。

今日下午，金标联盟发布《 64 位适配时间节点重要通知 （二）》称，为了更好地提升 Android 应用性能体验，降低 Android 应用的功耗影响，提高用户使用体验，金标联盟成员 OPPO、vivo、小米等主流应用商店，将进一步落实 32 位应用更新包限制策略，具体如下：

2022 年 10 月 1 日起：除游戏外应用将不再允许单独更新 32 位应用包，可支持兼容包或双包更新。

2022 年 12 月 1 日起：游戏应用将不再允许单独更新 32 位包，必须支持兼容包或双包更新。

通知指出，届时仍未适配的应用，除了无法上架、单独更新外，移动芯片平台也将弱化、停止对 32 位应用的支持，产生的后果无法预估。

IT之家了解到，金标联盟表示，64 位移动计算是生态发展的必然方向，适配 64 位意味着应用可以在安全、性能等方面获得更大的优势。长远来看，以 64 位为核心的生态升级才真正符合开发者与用户的最佳利益。

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