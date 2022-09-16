光荣特库摩《卧龙 苍天陨落》限时试玩版开放下载，通关可获正式版装备

IT之家 9 月 16 日消息，据光荣特库摩官方消息，《卧龙 苍天陨落》限时体验版正式上线，体验时间为 9 月 16 日 19：00 ～ 26 日 14：59。

IT之家了解到，《卧龙 苍天陨落》限时试玩版于 PS5 及 Xbox Series X|S 平台限时发布，成功通关者将可获得可在正式版使用的装备「卧龙兜鍪」。

此外，来自 Team NINJA 的顶尖高手为大家制作了一部新手引导视频。在讲解基本系统的同时，还介绍了面对强敌的诀窍。

IT之家了解到，《卧龙：苍天陨落》预计在 2023 年登陆 PS5 / PS4 / Xbox X|S / X1 / Xbox Game Pass / Steam / Windows 商店。游戏支持简体中文。

游戏介绍：