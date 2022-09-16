光荣特库摩《卧龙 苍天陨落》限时试玩版开放下载，通关可获正式版装备

IT之家 9 月 16 日消息，据光荣特库摩官方消息，《卧龙 苍天陨落》限时体验版正式上线，体验时间为 9 月 16 日 19：00 ～ 26 日 14：59。
IT之家了解到，《卧龙 苍天陨落》限时试玩版于 PS5 及 Xbox Series X|S 平台限时发布，成功通关者将可获得可在正式版使用的装备「卧龙兜鍪」。
此外，来自 Team NINJA 的顶尖高手为大家制作了一部新手引导视频。在讲解基本系统的同时，还介绍了面对强敌的诀窍。
IT之家了解到，《卧龙：苍天陨落》预计在 2023 年登陆 PS5 / PS4 / Xbox X|S / X1 / Xbox Game Pass / Steam / Windows 商店。游戏支持简体中文。
游戏介绍：
以东汉末年的中原大地为舞台，玩家将化身无名义勇兵，运用融合了中华武术精髓的剑戟动作，踏破妖魔横行之乱世。
此外，本作还设计了崭新的战略要素，帮助玩家克服逆境。
攻防一体的中华武术动作
行云流水之剑戟动作，尽显中华武术之精髓；
化解攻击于千钧一发，体验战斗于生死一瞬。
三国乱世之下的黑暗奇幻题材
化身无名义勇兵，踏破妖魔横行之乱世。
结合“三国”与黑暗奇幻元素的原创故事即将展开。
挑战逆境的全新战略
打倒强敌来激励士气，唤醒潜藏体内的力量。
通过以“逆境”为主题的崭新攻略方式，享受攻克难关的成就感。