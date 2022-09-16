新华三首款高端商务轻薄本 H3CBook Ultra 14T 发布，搭载 12 代酷睿

IT之家 9 月 16 日消息，据新华三官方消息，新华三首款高端商务超轻薄笔记本 H3CBook Ultra 14T 正式发布，在不到 14mm 厚度的机身内，可支持 12 代英特尔酷睿 P 系列处理器满功率（28W）持久运行。

据官方介绍，H3CBook Ultra 14T 紧密结合轻薄化的设计理念，薄至 13.9mm、重量轻至 1.33kg，原生带有 HDMI 和 USB 标准接口，便于商务人士日常通勤或差旅出行携带。同时，H3CBook Ultra 14T 外观采用“玉石蓝”配色，彰显温润如玉的君子气质；整机机身轻韧可靠，采用 100% 再生 6 系高级航空铝材，一体化 CNC 设计。

IT之家了解到，这款笔记本最高支持 12 代英特尔酷 i7-1280P 处理器，14 核心 20 线程，搭配 LPDDR5 5200MHz 的高速内存，在新华三全自研散热系统的加持下，卓越模式可达到 33W 功率输出，CPU 实现 118% 的性能释放。

屏幕方面，H3CBook Ultra 14T 采用 16:10 2.8K 超高清 OLED 屏幕，100% DCI-P3 广色域，1000000:1 高对比度，通过杜比视界（Dolby Vision）与 VESA DisplayHDR True Black 500 双重 HDR 认证，支持 90Hz 高刷新率。

详细规格与售价如下：