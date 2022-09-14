华硕 ExpertBook B3 Detachable 可拆卸笔记本发布：类 Surface 设计，续航达 21 小时

IT之家 9 月 14 日消息，华硕推出了一款类似于 Surface 的可拆卸二合一笔记本电脑 ExpertBook B3 Detachable，这款笔记本主要用于教育、小型企业和办公用途。据华硕称，它是“第一台带有双方向支架的 ExpertBook 笔记本电脑，是第一台基于 ARM 的带有可存储手写笔的 Windows 笔记本电脑，也是华硕第一台采用高通骁龙 7c（第二代）的笔记本电脑”。

与联想 ThinkPad X1 Fold (Gen 2) 一样，B3 可拆卸笔记本有三个独立部分：平板电脑部分包含所有的性能硬件和显示屏，一个可磁力吸附的键盘，就像 Surface Pro 8 一样，还有一个可磁力吸附的后盖，作为支架使用。

支架可以让平板电脑的水平或垂直方向放置，不过在连接键盘时只能水平使用。平板电脑本身的重量只有 1.3 磅（595 克），键盘和支架会增加 0.91 磅（412 克）。键盘具有防泼溅和抗菌涂层，而平板电脑经过了 MIL-STD 810H 耐久性认证，以确保它能承受比普通 PC 更恶劣的环境。

华硕声称，这款笔记本电脑在一次充电后拥有 21 小时的电池续航，同时保持轻巧和多功能。这主要是因为该电脑搭载高通骁龙 7c（第二代）处理器，拥有八个核心，频率为 2.55GHz，集成 Adreno 618 GPU，高达 8GB 的 LPDDR4x 集成内存，以及 128GB 的 eMMC 存储。

这款电脑拥有 10.5 英寸触摸显示屏，具有 16:10 的纵横比，分辨率为 1920x1200（FHD+），拥有 320 尼特的亮度，该屏幕通过了德国莱茵 TÜV 集团的低蓝光和无闪烁认证。一支使用 MPP 2.0 协议的有源手写可贮藏在平板电脑内，同时进行充电，当需要记一些笔记或进行快速素描时，可以随时取出来使用。

显示屏上方的前置摄像头达到了 500 万像素，后置摄像头则提升到 1300 万像素，还支持 3D 降噪技术，有助于提供低光照情况下的拍照质量，还拥有双多阵列麦克风用于语音聊天。不过 ExpertBook B3 可拆卸式电脑并不支持 4G LTE 或 5G 连接，只能依靠 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.1 进行无线连接。端口也有点少，只有一个用于充电和文件传输的 USB-C 端口，旁边是一个 3.5 毫米耳机插孔。

IT之家了解到，ExpertBook B3 Detachable（B3000）今天起在海外开售，售价 599 美元（约 4157.06 元人民币）。