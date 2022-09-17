国内首个量产城市场景高等级智能辅助驾驶，小鹏 P5 在广州推送城市 NGP

IT之家 9 月 17 日消息，自动驾驶技术已经逐渐由青涩走向成熟。小鹏汽车现宣布，国内首个量产城市场景高等级智能辅助驾驶来啦！

小鹏汽车城市 NGP 已经开始在广州进行试点，近期将陆续推送给部分小鹏 P5 用户，将会尽快全量发布。从此，小鹏的辅助驾驶功能可覆盖用户 90% 的出行场景，且数据显示城市 NGP 通行效率接近人工导航时间的 90%。

据小鹏汽车官方介绍，“安全”是城市 NGP 开发的第一原则，它采用了行业首创的多重感知融合方案，摄像头、毫米波雷达、激光雷达等感知元件互为补充，构成安全冗余最优的 360° 感知系统，相比单激光雷达 + 车顶布局，小鹏汽车在 P5、G9 上采用双激光雷达 + 车前布局的方案，水平视角更 广、垂直视角盲区更小，在类似 “近身博弈 " 的城市通行中，能更好应对人车混流、 行人横穿、 近距离切入、异形路障 / 交通参与者等问题。

用户要想使用城市 NGP 前需先观看安全视频并通过考试，了解功能边界并掌握正确的使用方式。

此外，使用城市 NGP 首先要面对的是“新手模式”: 通过在条件适宜路段，充分体验系统的能力和限制，熟悉人机共驾系统交互，使用城市 NGP 累计行驶超过 100 公里且距首次激活功能达到 7 天后，再解锁全部可用路段。

NGP 全称为自动导航辅助驾驶，是小鹏汽车 XPILOT 3.0 自动驾驶辅助系统产品。依托 NGP，车辆可以基于用户设定的导航路线，实现从 A 点到 B 点的自动导航辅助驾驶。

IT之家了解到，NGP 自动导航辅助驾驶开启后，可显示车辆周围 360° 视角、环境模拟、限速指示、施工提醒等。

目前国内的车企都在开发自家辅助驾驶系统，例如蔚来 NOP，小鹏 NGP，理想 NOA。

据悉，小鹏汽车城市 NGP 将在获得城市高精地图等相关审批后推送，并逐步增加覆盖的城市数量；搭载下一代智能辅助驾驶平台的小鹏 G9 也将于 9 月 21 日上市，四季度实现规模交付；明年小鹏汽车还会推出基于新平台的 2 款新车。

《小鹏汽车城市 NGP 工程版自动驾驶展示：广州市区 26 公里 0 接管》