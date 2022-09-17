日本飞行自行车上市：速度可达 100km / h，预售价约 540 万元

IT之家 9 月 17 日消息，9 月 14 日，因疫情停摆两年多的美国底特律车展重新开展，该车展作为全球五大车展之一，吸引了福特、通用、丰田等许多车企参加。据央视财经昨日报道，由日本 AERWINS 初创企业研发、世界上第一辆会飞的悬浮自行车在本次车展中首次亮相。

这款飞行自行车被命名为“XTurismo”，由大量碳纤维部件构建，并拥有两个主螺旋桨和四个辅助螺旋桨。XTurismo 飞行自行车长 3.7 米，宽 2.4 米，速度可达每小时 100 公里，飞行时间可达 40 分钟。XTurismo 飞行自行车采用混合动力，重约 300 公斤，最大有效载荷为 100 公斤。

目前，XTurismo 飞行自行车已经在日本上市，并将在美国将销售一款体型更小的版本，该车预售价约为 77.7 万美元，约合人民币 540 万元。由于法律限制，XTurismo 飞行自行车目前并不可以上路。AERWINS 公司 CEO 表示，希望该车未来能够成为一辆应急救助车或者巡逻车，完成极端路况下的救援任务。

据IT之家此前报道，9 月 12 日，小鹏汇天表示，小鹏旗下智能电动飞行汽车旅航者 X2 将前往迪拜开展符合性验证飞行测试。作为一款双人智能电动飞行汽车，旅航者 X2 拥有最高 35 分钟的续航时间，最高飞行高度为 1000 米。