神舟十四号乘组今日实施第二次出舱活动，蔡旭哲成功开启问天实验舱舱门

IT之家 9 月 17 日消息，据央视新闻，中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2022 年 9 月 17 日 13 时 35 分，航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门。

自 2022 年 9 月 2 日圆满完成首次出舱活动以来，神舟十四号航天员乘组先后完成了出舱活动恢复、机械臂测试与操作、第二次出舱活动准备等工作，持续开展空间材料研究、高等植物培养等空间科学实（试）验项目。目前，神舟十四号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

IT之家了解到， 6 月 5 日，神舟十四号载人飞船成功发射。陈冬、刘洋、蔡旭哲 3 名航天员自此开启了为期 6 个月的飞行任务。自进驻空间站组合体以来，神舟十四号航天员乘组已先后完成了货运飞船物资转移、问天舱平台在轨测试、科学实验机柜解锁与测试、小机械臂解锁与在轨测试、空间站组合体管理等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼、空间科学实（试）验等日常工作，进行了在轨紧急撤离演练、小机械臂操作、医疗救护演练等在轨训练项目。

9 月 2 日 0 时 33 分，经过约 6 小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，出舱活动取得圆满成功。