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酒精灌肠也醉人，冰淇淋其实是化疗伴侣… 搞笑诺贝尔奖让奇怪的知识又增加了

2022/9/17 14:56:16 来源：量子位 作者：关注前沿科技 责编：云熙
评论：

酒精灌肠也会醉人，合同为什么写得绕来绕去不说人话，小道八卦到底是怎么传播的……

没错，还是熟悉的味道 —— 第一届搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel Prizes）又又又出炉啦！

（forever 第一届）

今年，华人团队的表现非常亮眼。

由江苏科技大学、思克莱德大学组成的团队，凭借研究小鸭子列队划水的好处，荣获物理学奖。

获得和平奖的研究 —— 八卦到底怎么传播的，通讯作者来自中科院心理研究所。

其他方面还是老规矩，依旧线上举办、线上飞纸飞机，依旧让获奖者自己打印 PDF 做奖杯。

奖金也还是一张面值 10 万亿（约 1143.2141 元人民币）的津巴布韦币，同样要获奖者自己打印。

在线颁发奖杯和奖金

不过今年更加随意了，主办方表示大家参加线上颁奖时，玩手机、吃东西都可以。

所以又是哪些研究摘得桂冠？

我们一起来看！

艺术奖：酒精灌肠也醉人

嗯，今年摘得艺术奖的研究，有些味道但不完全有。

虽然提到了灌肠，但是是陶罐上的图像。

研究人员发现了古玛雅陶罐上总是会出现各种灌肠场景，他们认为这一定代表了什么仪式。

因为还发现了有些图像中的人物，有呕吐的动作，所以结合一些坊间传说，研究人员认为他们是在通过灌肠的方式来喝酒。

反正最后能达到的醉酒状态是一致的…… 研究表明他们可能还在这里面掺了一些致幻物质。

而且听说作者之一 Peter de Smet 甚至还亲自体验了酒精灌肠。

实践证明，这种方式确实也会让人醉酒。

医学奖：吃冰淇淋对化疗有好处

今年医学奖颁给了热门领域 —— 癌症治疗。

但，方法是吃冰淇淋。

领奖和冰淇淋更配哦

研究针对了一种常见的癌症治疗方法，造血干细胞移植。

这种方法需要让患者先接受超大剂量放疗或化疗，有时联合其他免疫抑制药物，以清除体内的肿瘤细胞、异常克隆细胞，然后再回输采自自身或他人的造血干细胞，重建正常的造血和免疫功能。

它往往会导致患者出现口腔黏膜炎的副作用。

本项研究证明了，低温能有效预防口腔黏膜炎。

因为低温可以降低口腔温度，收缩血管，减少黏膜组织接触的药物剂量。

听上去非常有道理。

学者还在论文中写道，我们使用冰淇淋来预防，方案简单、易于实施、经济有效、对患者负担较轻。

而且该发现和通过冷冻预防鼻炎的结论具有一致性。

生物奖：蝎子断尾后会便秘

今年生物奖项注意到了会断尾求生的蝎子。

和壁虎不太一样，蝎子一旦断尾，是不可再生的。

断掉的部分达到身体比重的 25%，其中包括了非常重要的肛门部分。

这就导致一些吃得太多的蝎子会被便秘问题困扰。

研究人员便针对蝎子这一情况展开研究，探寻断尾对它们运动性能和其他方面是否会带来影响。

结果表示，断尾的雄性蝎子最快跑步速度会受到影响，运动机能也会下降，甚至还会波及到寻找配偶的问题。

而母蝎子不会受到太多影响。

不过研究人员表示，断尾蝎子由于便秘可能会在几个月内死掉，雄蝎子找配偶需要的时间也不短。

因此发生在蝎子身上的现象，可能会对理解自然界中断尾求生生存模式的演变，有所帮助。

物理奖：小鸭子列队划水有科学依据

今年的物理学奖同时颁给两个团队。

第一支团队由来自江苏科技大学和思克莱德大学的学者组成，都是正儿八经来自于船舶学院的哦。

去年国庆休假期间，他们发表了一篇名为《小鸭子列队划水乘风破浪》的论文。

研究建立了一个数学模型，来计算一群鸭子在列队划水时遇到的阻力。结果发现，如果小鸭子乘坐在母鸭划水产生的波上，阻力就会大大减少。

而且在一群鸭子的列队中，这种搭着波减少阻力的情况，还会向后传递。当整个鸭群达到一个能量平衡后，无论鸭群多大，整体的总阻力保持恒定。

研究认为，这或许是鸭子会形成特殊编队划水的原因所在，并能够为货运船只运输提供参考，说不定是节省燃料的一个好办法~

另一个获奖团体是动物游泳动力学与生理学研讨会。

1994 年，他们通过剑桥大学出版社出了本书，名叫《动物游泳的运动与生理机制》

这次获奖的研究，就是这本书的内容。

和平奖：传八卦说了真话还是假话？

和平奖颁给了名为《八卦策略中的诚实与谎言：一个适应度依赖分析》的研究。

通讯作者为中科院心理所助理研究员伍俊辉，主要研究领域有信任与合作的心理机制、社会判断与决策、进化社会心理学。

这篇研究主要讲了人们在传播八卦流言时，会在哪些时候说真话、哪些时候说假话。

为此，学者们建立了一个分析模型，来计算传八卦的人、听八卦的人、被八卦的人之间的适应度依赖关系。

主要就看这个传八卦的人到底说不说真话。

结果表明，他的诚实与否，和传播八卦产生的边际效益有关。

简单理解下，就是和个人利益有关。

研究同样在去年国庆期间发表，登上了 1665 年就创刊的《皇家学会哲学汇刊》B 卷。

文学奖：实锤法律文本不说人话

看到法律合同里的长篇大论就头疼？

别自责了，这不是因为你缺乏法律知识，是因为它本身就不说人话啊喂。

搞笑诺贝尔文学奖获奖团队为此提供了量化证据。

他们把法律合同和学术、杂志、报纸等其他文字内容进行比较，观察人们的对它们的理解程度。有 108 名志愿者参加了 12 对合同摘录的阅读。

研究结果发现，看不懂法律合同的问题不在于法律专业名词概念有多复杂，而在于合同本身写得非常晦涩难懂，长从句还一个接一个。

还有个原因，是法律合同往往会用到很多行话，这些行话日常生活中根本不会用。

研究团队表示：“法律文件中的词语比《华尔街日报》文章中的词语晦涩 2 倍多，比学术期刊文章中的词语晦涩 25% 。”

经济学奖：成功往往属于最幸运的人

摆烂吧，反正成功靠运气。

不骗人，获奖团队用数学方法解释了，为什么成功往往不属于最有才华的人，而属于最幸运的人。

他们在论文中指出，通常认为会导致巨大成功的品质，比如智商、工作时长、努力程度等，都遵循正态分布

但是，财富的分配遵循幂律，也就是说，穷人很多，超级富豪极少。

通过模型分析（不过这个模型分析十分简化）表明，在幕后起作用的神秘因素就是 —— 随机的运气

倒不是说别的都不重要了，只是说，如果没有在正确的时间遇到正确的“运气”，靠天赋和努力工作，是远远不够的。

工程奖：转旋钮要用几根手指

旋转按钮时，你会用几根手指？

来自日本的工程奖获得团队制作了 45 个木质测试旋转钮，大小从 7-130mm 不等。共有 32 名 19-20 岁的学生参与了测试，他们要做的是用右手顺时针旋转每个按钮。

他们发现，旋转钮直径为 10-11mm 时，实验对象转旋钮的手指从 2 根变成 3 根；直径为 23-26mm 时，使用的手指变为 4 根；直径到了 45-50mm 时，就得上 5 根手指来转旋钮了。

这个观察主要是为工业设计提供参考，研究团队强调了良好设计对旋转钮的重要性，特别是在需要用它控制仪器的时候。

比如，有身体障碍的老年人操作旋转钮和水龙头手柄，会比操作杠杆开关更容易。

应用心脏学奖：心动时分，心跳同步

该死的暧昧心动时刻，两人之间的心跳也会趋于同步。

142 名素未谋面的单身男女，2 人一对，进入小屋中开始 4 分钟的约会初尝试。每个人佩戴的眼镜能够追踪视线、检测心率与手心出汗情况。

活动结束后，34% 的女性和 53% 的男性想要进行二次约会，但只有 17% 的配对受试者产生了双向吸引，彼此都愿意继续发展看看。

检测结果显示，4 分钟里，这些擦出火花的人们有两项生理指标也变得同步：

他们的心跳在相同的时间加快或放缓，皮肤导电反应的升降也与吸引力的升降同步。

它俩都发生在悄然间，且难以控制。与之相比，笑容、凝视或者模仿动作等明显的行为，与吸引力是否发生反而没啥关系。

安全工程奖：碰撞测试用麋鹿模型

斯堪的纳维亚半岛常常发生麋鹿车祸。

据安全工程奖获得者的说法，仅在瑞典一个国家，每天大概会发生 13 次车和麋鹿的碰撞。

出车祸的大多是年轻小麋鹿，它们体重较轻（1322 磅，约 600 公斤），也没有麋鹿妈妈照顾，一旦撞车，可能会要了它们的鹿命。

仿造假人测试，获奖者制造了一种用 116 块橡胶板搭建的碰撞测试用麋鹿模型，虽然没有头，但密度和质量都模仿了真麋鹿的状态。

然后，让一辆老沃尔沃和现代萨博，以 72 公里 / 小时和以 92 公里 / 小时的速度行驶，很好地还原了真实麋鹿撞车事故。

而且这个办法可适用于不同地区的不同大型动物，比如骆驼或者袋鼠。

One More Thing

知乎上有个话题：导师得过搞笑诺贝尔奖是一种怎样的体验？

嗯，今年奖项颁完，不知道会不会多一些国内童鞋的回答~

参考链接：

[1]https://improbable.com/ig/winners/

[2]https://improbable.com/ig/2022-ceremony/

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关键词：搞笑诺贝尔奖

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