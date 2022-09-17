酒精灌肠也醉人，冰淇淋其实是化疗伴侣… 搞笑诺贝尔奖让奇怪的知识又增加了

酒精灌肠也会醉人，合同为什么写得绕来绕去不说人话，小道八卦到底是怎么传播的……

没错，还是熟悉的味道 —— 第一届搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel Prizes）又又又出炉啦！

（forever 第一届）

今年，华人团队的表现非常亮眼。

由江苏科技大学、思克莱德大学组成的团队，凭借研究小鸭子列队划水的好处，荣获物理学奖。

获得和平奖的研究 —— 八卦到底怎么传播的，通讯作者来自中科院心理研究所。

其他方面还是老规矩，依旧线上举办、线上飞纸飞机，依旧让获奖者自己打印 PDF 做奖杯。

奖金也还是一张面值 10 万亿（约 1143.2141 元人民币）的津巴布韦币，同样要获奖者自己打印。

△ 在线颁发奖杯和奖金

不过今年更加随意了，主办方表示大家参加线上颁奖时，玩手机、吃东西都可以。

所以又是哪些研究摘得桂冠？

我们一起来看！

艺术奖：酒精灌肠也醉人

嗯，今年摘得艺术奖的研究，有些味道但不完全有。

虽然提到了灌肠，但是是陶罐上的图像。

研究人员发现了古玛雅陶罐上总是会出现各种灌肠场景，他们认为这一定代表了什么仪式。

因为还发现了有些图像中的人物，有呕吐的动作，所以结合一些坊间传说，研究人员认为他们是在通过灌肠的方式来喝酒。

反正最后能达到的醉酒状态是一致的…… 研究表明他们可能还在这里面掺了一些致幻物质。

而且听说作者之一 Peter de Smet 甚至还亲自体验了酒精灌肠。

实践证明，这种方式确实也会让人醉酒。

医学奖：吃冰淇淋对化疗有好处

今年医学奖颁给了热门领域 —— 癌症治疗。

但，方法是吃冰淇淋。

△ 领奖和冰淇淋更配哦

研究针对了一种常见的癌症治疗方法，造血干细胞移植。

这种方法需要让患者先接受超大剂量放疗或化疗，有时联合其他免疫抑制药物，以清除体内的肿瘤细胞、异常克隆细胞，然后再回输采自自身或他人的造血干细胞，重建正常的造血和免疫功能。

它往往会导致患者出现口腔黏膜炎的副作用。

本项研究证明了，低温能有效预防口腔黏膜炎。

因为低温可以降低口腔温度，收缩血管，减少黏膜组织接触的药物剂量。

听上去非常有道理。

学者还在论文中写道，我们使用冰淇淋来预防，方案简单、易于实施、经济有效、对患者负担较轻。

而且该发现和通过冷冻预防鼻炎的结论具有一致性。

生物奖：蝎子断尾后会便秘

今年生物奖项注意到了会断尾求生的蝎子。

和壁虎不太一样，蝎子一旦断尾，是不可再生的。

断掉的部分达到身体比重的 25%，其中包括了非常重要的肛门部分。

这就导致一些吃得太多的蝎子会被便秘问题困扰。

研究人员便针对蝎子这一情况展开研究，探寻断尾对它们运动性能和其他方面是否会带来影响。

结果表示，断尾的雄性蝎子最快跑步速度会受到影响，运动机能也会下降，甚至还会波及到寻找配偶的问题。

而母蝎子不会受到太多影响。

不过研究人员表示，断尾蝎子由于便秘可能会在几个月内死掉，雄蝎子找配偶需要的时间也不短。

因此发生在蝎子身上的现象，可能会对理解自然界中断尾求生生存模式的演变，有所帮助。

物理奖：小鸭子列队划水有科学依据

今年的物理学奖同时颁给两个团队。

第一支团队由来自江苏科技大学和思克莱德大学的学者组成，都是正儿八经来自于船舶学院的哦。

去年国庆休假期间，他们发表了一篇名为《小鸭子列队划水乘风破浪》的论文。

研究建立了一个数学模型，来计算一群鸭子在列队划水时遇到的阻力。结果发现，如果小鸭子乘坐在母鸭划水产生的波上，阻力就会大大减少。

而且在一群鸭子的列队中，这种搭着波减少阻力的情况，还会向后传递。当整个鸭群达到一个能量平衡后，无论鸭群多大，整体的总阻力保持恒定。

研究认为，这或许是鸭子会形成特殊编队划水的原因所在，并能够为货运船只运输提供参考，说不定是节省燃料的一个好办法~

另一个获奖团体是动物游泳动力学与生理学研讨会。

1994 年，他们通过剑桥大学出版社出了本书，名叫《动物游泳的运动与生理机制》

这次获奖的研究，就是这本书的内容。

和平奖：传八卦说了真话还是假话？

和平奖颁给了名为《八卦策略中的诚实与谎言：一个适应度依赖分析》的研究。

通讯作者为中科院心理所助理研究员伍俊辉，主要研究领域有信任与合作的心理机制、社会判断与决策、进化社会心理学。

这篇研究主要讲了人们在传播八卦流言时，会在哪些时候说真话、哪些时候说假话。

为此，学者们建立了一个分析模型，来计算传八卦的人、听八卦的人、被八卦的人之间的适应度依赖关系。

主要就看这个传八卦的人到底说不说真话。

结果表明，他的诚实与否，和传播八卦产生的边际效益有关。

简单理解下，就是和个人利益有关。

研究同样在去年国庆期间发表，登上了 1665 年就创刊的《皇家学会哲学汇刊》B 卷。

文学奖：实锤法律文本不说人话

看到法律合同里的长篇大论就头疼？

别自责了，这不是因为你缺乏法律知识，是因为它本身就不说人话啊喂。

搞笑诺贝尔文学奖获奖团队为此提供了量化证据。

他们把法律合同和学术、杂志、报纸等其他文字内容进行比较，观察人们的对它们的理解程度。有 108 名志愿者参加了 12 对合同摘录的阅读。

研究结果发现，看不懂法律合同的问题不在于法律专业名词概念有多复杂，而在于合同本身写得非常晦涩难懂，长从句还一个接一个。

还有个原因，是法律合同往往会用到很多行话，这些行话日常生活中根本不会用。

研究团队表示：“法律文件中的词语比《华尔街日报》文章中的词语晦涩 2 倍多，比学术期刊文章中的词语晦涩 25% 。”

经济学奖：成功往往属于最幸运的人

摆烂吧，反正成功靠运气。

不骗人，获奖团队用数学方法解释了，为什么成功往往不属于最有才华的人，而属于最幸运的人。

他们在论文中指出，通常认为会导致巨大成功的品质，比如智商、工作时长、努力程度等，都遵循正态分布。

但是，财富的分配遵循幂律，也就是说，穷人很多，超级富豪极少。

通过模型分析（不过这个模型分析十分简化）表明，在幕后起作用的神秘因素就是 —— 随机的运气。

倒不是说别的都不重要了，只是说，如果没有在正确的时间遇到正确的“运气”，靠天赋和努力工作，是远远不够的。

工程奖：转旋钮要用几根手指

旋转按钮时，你会用几根手指？

来自日本的工程奖获得团队制作了 45 个木质测试旋转钮，大小从 7-130mm 不等。共有 32 名 19-20 岁的学生参与了测试，他们要做的是用右手顺时针旋转每个按钮。

他们发现，旋转钮直径为 10-11mm 时，实验对象转旋钮的手指从 2 根变成 3 根；直径为 23-26mm 时，使用的手指变为 4 根；直径到了 45-50mm 时，就得上 5 根手指来转旋钮了。

这个观察主要是为工业设计提供参考，研究团队强调了良好设计对旋转钮的重要性，特别是在需要用它控制仪器的时候。

比如，有身体障碍的老年人操作旋转钮和水龙头手柄，会比操作杠杆开关更容易。

应用心脏学奖：心动时分，心跳同步

该死的暧昧心动时刻，两人之间的心跳也会趋于同步。

142 名素未谋面的单身男女，2 人一对，进入小屋中开始 4 分钟的约会初尝试。每个人佩戴的眼镜能够追踪视线、检测心率与手心出汗情况。

活动结束后，34% 的女性和 53% 的男性想要进行二次约会，但只有 17% 的配对受试者产生了双向吸引，彼此都愿意继续发展看看。

检测结果显示，4 分钟里，这些擦出火花的人们有两项生理指标也变得同步：

他们的心跳在相同的时间加快或放缓，皮肤导电反应的升降也与吸引力的升降同步。

它俩都发生在悄然间，且难以控制。与之相比，笑容、凝视或者模仿动作等明显的行为，与吸引力是否发生反而没啥关系。

安全工程奖：碰撞测试用麋鹿模型

斯堪的纳维亚半岛常常发生麋鹿车祸。

据安全工程奖获得者的说法，仅在瑞典一个国家，每天大概会发生 13 次车和麋鹿的碰撞。

出车祸的大多是年轻小麋鹿，它们体重较轻（1322 磅，约 600 公斤），也没有麋鹿妈妈照顾，一旦撞车，可能会要了它们的鹿命。

仿造假人测试，获奖者制造了一种用 116 块橡胶板搭建的碰撞测试用麋鹿模型，虽然没有头，但密度和质量都模仿了真麋鹿的状态。

然后，让一辆老沃尔沃和现代萨博，以 72 公里 / 小时和以 92 公里 / 小时的速度行驶，很好地还原了真实麋鹿撞车事故。

而且这个办法可适用于不同地区的不同大型动物，比如骆驼或者袋鼠。

One More Thing

知乎上有个话题：导师得过搞笑诺贝尔奖是一种怎样的体验？

嗯，今年奖项颁完，不知道会不会多一些国内童鞋的回答~

参考链接：

[1]https://improbable.com/ig/winners/

[2]https://improbable.com/ig/2022-ceremony/