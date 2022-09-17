奇瑞发布 GENE（基因）概念车，还有全新智能飞行座舱

IT之家 9 月 17 日消息，在昨日举行的“瑶光 2025 奇瑞科技 DAY”主题活动上，奇瑞展示了多项黑科技和一款愿景概念车，还正式启动“瑶光 2025”前瞻科技战略。

“瑶光 2025”前瞻科技战略涵盖了火星架构、鲲鹏动力、雄狮科技、银河生态四大核心领域。奇瑞称将以此为基础，全力打造包含平台架构、三电、智能驾驶、智云平台、生态伙伴在内的 13 大核心技术。奇瑞“瑶光实验室”也在大会上同步启动，进行相关技术的开发与攻关。

IT之家了解到，奇瑞指出，为达成上述目标，未来 5 年计划研发投资 1000 + 亿，培养研发人才 20000 + 人，建立 300 个瑶光实验室，支持交叉科学和跨界技术研究。此外，奇瑞还将同步布局包括芜湖、上海、北美、南美、欧洲、中亚六大研发中心，全球一体化管理，全力支持瑶光 2025 计划的实现。

在“新能源”“黑科技”等展区，奇瑞全新智能混动架构、多功能滑板平台、智能飞行座舱、EEA5.0 等技术一同亮相。其中，智能飞行座舱是奇瑞最新研发的新一代智能座舱。

▲ 奇瑞智能飞行座舱

据介绍，座舱内部采用了奇瑞独创的可变轴距环抱式两座星云座舱布局，座舱轴距可变，当座舱为最大轴距的时候，驾驶员会和后排座位平齐，可以和后排乘员互动。同时，座舱还采用超大 OLED 屏幕技术，厚度为 7mm，突破了安装厚度和不能定制化显示图像等技术痛点。

▲ 奇瑞 GENE（基因）概念车

此次大会上，奇瑞 GENE（基因）概念车也与公众见面。奇瑞表示，GENE 将元宇宙与未来汽车进行概念化连接，辅以奇瑞自主研发的银河生态系统，搭载众多黑科技，拥有前瞻性的设计理念和满满的未来科技感。