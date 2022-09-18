谷歌 Pixel 7 Pro 跑分曝光，新一代 Tensor G2 处理器性能小幅提升

IT之家 9 月 18 日消息，谷歌宣布将于北京时间 10 月 6 日 23:00 举行新品发布会，推出 Pixel 7 / Pro 系列以及多款配件新品。

谷歌 Pixel 7 / Pro 系列将搭载 Tensor G2 处理器，目前 Pixel 7 Pro 已现身 Geekbench 跑分平台，为我们揭示了新款处理器的性能。

根据 Geekbench 数据，谷歌 Tensor G2 是一款八核处理器，CPU 方面搭载 2 颗 2.85GHz 大核、2 颗 2.35GHz 中核、4 颗 1.80GHz 小核，而 GPU 搭载 Mali-G710。

IT之家了解到，谷歌初代 Tensor 处理器搭载 2 颗 2.8GHz X1 大核 + 2 颗 2.25GHz A76 中核 + 4 颗 1.8GHz A55 小核，GPU 为 Mali-G78 MP20（20 核心）。预计新款的 CPU 采用了相同的核心，只是提升了频率，而且是用上 4nm 工艺的成果。

GPU 从 Mali-G78 换到 Mali-G710，按照 Arm 的说法，性能可提升 20%，功耗降低 20%，机器学习速度提升 35%。

最终，搭载 Tensor G2 的谷歌 Pixel 7 Pro CPU 单核跑分为 1068，多核跑分为 3149。而上一代 Pixel 6 Pro 的 CPU 单核跑分 1050 左右，多核跑分 2750 左右，只是小幅提升。

此外，谷歌 Pixel 7 Pro 预装 Android 13，内核版本却仅为 Linux 5.10。

IT之家了解到，谷歌已经公布了 Pixel 7 / Pro 系列的外观，整体设计延续 Pixle 6 / Pro 系列的“防爆盾”风格。

Pixel 7 / Pro 的完整影像规格此前已经曝光，爆料者 Kuba 指出 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 都将使用 11MP 的三星 3J1 作为前置传感器，使用与上一代相同的三星 GN1 主传感器和索尼 IMX381 超广角，区别在于今年的 Pro 款长焦传感器改为了三星 GM1。

此外，谷歌 Pixel 7/7 Pro 已经通过了 FCC 认证，认证显示其支持 Wi-Fi 6E、蓝牙和 NFC 功能。此前爆料信息显示，谷歌 Pixel 7 系列将采用 2K 柔性屏幕，于 10 月 6 日开始预购，10 月 13 日开售。

据 WinFuture 的罗兰・匡特（Roland Quand）今日透露，谷歌 Pixel 7 系列的两款机型都将仅有两种存储规格可选，最大 256GB，最小 128GB。同时，Pixel 7 系列手机不支持通过 MicroSD 卡扩展存储空间。匡特表示，这可能是因为谷歌想要用户使用其云服务。发货时间方面，在 Pixel 7 系列手机发布后，预计会在 2 周内开始发货。

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