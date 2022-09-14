谷歌 Pixel 7 系列手机被曝仅有两种存储规格可选，最大 256GB

IT之家 9 月 14 日消息，谷歌此前宣布将于北京时间 10 月 6 日 23:00 举行新品发布会，推出 Pixel 7 / Pro 系列手机以及 Pixel Watch 智能手表等多款配件新品。其中，Pixel 7 / Pro 系列手机将搭载 Tensor G2 处理器。

据 WinFuture 的罗兰・匡特（Roland Quand）今日透露，谷歌 Pixel 7 系列的两款机型都将仅有两种存储规格可选，最大 256GB，最小 128GB。同时，Pixel 7 系列手机不支持通过 MicroSD 卡扩展存储空间。匡特表示，这可能是因为谷歌想要用户使用其云服务。发货时间方面，在 Pixel 7 系列手机发布后，预计会在 2 周内开始发货。

作为参考，谷歌此前发布的 Pixel 6 系列同样拥有 128GB 和 256GB 存储空间可选，但是 Pixel 6 Pro 还拥有 512GB 存储空间可选，以满足用户需求。此外，9 月 8 日，苹果发布了 iPhone 14 系列机型，其中 iPhone 14 Pro 系列机型提供了最高 1TB 存储空间。

据IT之家此前报道，Pixel 7 / Pro 的完整影像规格此前已经曝光，爆料者 Kuba 指出 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 都将使用 11MP 的三星 3J1 作为前置传感器，使用与上一代相同的三星 GN1 主传感器和索尼 IMX381 超广角，区别在于今年的 Pro 款长焦传感器改为了三星 GM1。

此外，谷歌 Pixel 7/7 Pro 已经通过了 FCC 认证，认证显示其支持 Wi-Fi 6E、蓝牙和 NFC 功能。此前爆料信息显示，谷歌 Pixel 7 系列将采用 2K 柔性屏幕。