Counterpoint：印度制造智能手机 Q2 出货量增长 16%，OPPO、三星、vivo 占比较高

IT之家 9 月 18 日消息，即使印度整体智能手机市场经历了低迷表现，但印度制造的智能手机正在出现上升趋势。

根据市场研究公司 Counterpoint 的最新报告，今年 4-6 月份印度制造的智能手机出货量为 4400 万部，这标志着本地制造的智能手机数量同比增长了 16%。

高级研究分析师 Prachir Singh 表示：“与去年相比，印度制造的智能手机出货量有所增长。在本季度，我们见证了对印度制造生态系统的投资增加，新工厂正在建立，现有工厂也在扩大。最近，OPPO 宣布了 Vihaan 计划，计划在未来五年内投资 6000 万美元以增强当地供应链的能力。三星也增加了高端智能手机的制造，特别是 Galaxy S 系列。展望未来，由于当地需求的预期增长，即将到来的节日季节将进一步推动印度制造的出货量。”

关于制造业格局和战略，Singh 认为：“在智能手机领域，内部制造几乎贡献了 2022 年第二季度印度制造总出货量的 66%，而其余 34% 的出货量来自第三方 EMS 公司。”

据介绍，OPPO 以 24% 的份额引领了“印度制造”，其次是三星和 vivo。在第三方 EMS 厂商中，Bharat FIH、Dixon 和 DBG 是本季度的领先厂商。Padget Electronics（同比增长 396%）、Wistron（同比增长 137%）和 Lava（同比增长 110%）是本季度出货量增长最快的智能手机制造商。

IT之家提醒，OPPO 生产的机型已经包括了为 OPPO、realme 和一加制造的智能手机，而 Bharat FIH 为小米生产智能手机，Dixon 则为三星生产智能手机。

在功能手机领域，Lava 引领了印度制造手机市场，获得了超过 21% 的份额。就出货量而言，Lava 也是印度品牌中领先的手机玩家。它是唯一一家在印度设计其产品的公司。展望未来，预计 Lava 将扩大其产品阵容和量产能力。

研究分析师 Priya Joseph 表示：“印度政府的目标是在未来四到五年内使印度成为电子产品制造中心。在早些时候发布的蓝图文件中，政府认为智能手机，笔记本电脑，平板电脑，电视，TWS 和电气元件等消费电子细分市场是印度转型为电子中心最有希望的细分市场之一。为了帮助推动印度制造和数字印度主题，政府在上一份预算报表中将总拨款额提高到 9.362 亿美元。这一举措不仅旨在激励印度制造业，还旨在促进该行业的投资，以支持创造就业机会，简化经商，减少进口和促进出口。