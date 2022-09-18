好评如潮，《半条命 2：VR》Mod 上架 Steam 免费开测

IT之家 9 月 18 日消息，经典游戏《半条命 2》迎来了第三方 VR 适配，目前已开启免费公测。

9 月 17 日，Source VR Mod Team 开发的《半条命 2：VR》Mod 上架 Steam 商城，目前已获得“好评如潮”的评价，支持简体中文。

据介绍，半条命 2：VR 是基于 2004 年经典的 PC 游戏的第三方 Mod，可让玩家在虚拟现实中体验原本的游戏体验。

成为 Gordon Freeman，拿起你的撬棍，以前所未有的方式沉浸在《半条命 2》的世界中！用手抓起和扔东西，爬梯子，和 Dog 玩接球游戏，就好像你真的在那里一样。在手动重新装填枪支的同时，在 17 号城市的街道上与联合军作战。而且就算有了重力枪，你还敢去拉文霍姆吗？！

特点：

带有跟踪运动控制的全房间 VR。以只有虚拟现实允许的方式四处走动、拾取物体和爬梯子。

直观和逼真的武器交互，通过径向菜单快速轻松地切换武器，肩上的弹药存储，功能性铁瞄准具，双手武器和手动重新加载。

控制选项包括：完全的左手支持，激光瞄准器和街机风格的“快速重装”。

运动小插图和第三人称车载摄像头等舒适功能。（注意：目前没有传送移动选项。）

可在 SteamVR 支持的任何 VR 头显上游玩。

IT之家了解到，为了规避版权，《半条命 2：VR》Mod 要求玩家在 Steam 上拥有原版《半条命 2》游戏。

《半条命 2》原版游戏：点此购买

《半条命 2：VR》Mod：点此下载