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消息称华为 Mate 50 / Pro 系列 5G 通信壳将与手机同步开售，保时捷版稍晚

2022/9/18 12:56:22 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 18 日消息，9 月 6 日，华为发布了华为 Mate 50 系列手机，共有华为 Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计四款机型。虽然华为 Mate 50 系列全系皆为 4G 手机，但可通过 5G 手机壳支持 5G 网络

近日，数码博主 @旺仔百事通 曝光了华为 Mate 50 Pro 的 5G 手机壳包装盒，右上角印有生产厂家 Soyealink（数源科技）。手机壳本体为纯黑设计，后摄模组全部露出，并对手机四角进行保护。

虽然本次泄露的 5G 手机壳为华为 Mate 50 Pro 专用，但该博主回复网友评论称，华为 Mate 50 RS 保时捷设计版也将拥有 5G 手机壳。售价方面，数码博主 @数码闲聊站 今日透露，华为 Mate 50 系列的 5G 手机壳售价可以参考前代手机壳 799 元的价格。

今日，@旺仔百事通 表示得到消息，华为 Mate 50 / Pro 系列的 5G 通信壳会与手机同步开售，Mate 50e 和 Mate 50 通用一款手机壳，Mate 50 Pro 单独一款手机壳。此外，华为 Mate 50 RS 保时捷设计版的 5G 通信壳可能会稍晚些来。

据IT之家此前报道，9 月 15 日，中国电信终端产品库入库《Mate 50 套装》，具体型号为 soyealink Mate 50 套装。同时，型号为 soyealink Mate 50 Pro 套装的产品也一同入库。信息页面显示，该产品的厂商名称为数源科技股份有限公司。

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关键词：Mate 505G 手机壳5G 通信壳

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