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华为 Mate50 Pro 5G 手机壳包装实拍图曝光，保时捷版也将配备

2022/9/17 17:15:39 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
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感谢IT之家网友 P30yydsAVIDINTEL 的线索投递！

IT之家 9 月 17 日消息，9 月 6 日，华为发布了华为 Mate 50 系列手机，共有华为 Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计四款机型。虽然华为 Mate 50 系列全系皆为 4G 手机，但可通过 5G 手机壳支持 5G 网络。

据数码博主 @旺仔百事通 今日微博，华为 Mate50 Pro 的 5G 手机壳包装图已经曝光。从图片中可以看到，该手机壳被命名为“5G 通信壳”，右上角印有生产厂家 Soyealink（数源科技）。手机壳本体为纯黑设计，后摄模组全部露出，并对手机四角进行保护。在该手机壳底部，除了红底白字的 5G 标识，还有一块独立出来的部分，应该可以与手机 USB-C 接口进行连接。

虽然本次泄露的 5G 手机壳为华为 Mate 50 Pro 专用，但该博主回复网友评论称，华为 Mate 50 RS 保时捷设计版也将拥有 5G 手机壳。售价方面，数码博主 @数码闲聊站 今日透露，华为 Mate 50 系列的 5G 手机壳售价可以参考前代手机壳 799 元的价格。

据IT之家此前报道，9 月 15 日，中国电信终端产品库入库《Mate 50 套装》，具体型号为 soyealink Mate 50 套装。同时，型号为 soyealink Mate 50 Pro 套装的产品也一同入库。信息页面显示，该产品的厂商名称为数源科技股份有限公司。

此前，数源科技为华为 P50 Pro 机型打造的 5G 通信壳已上市，该 5G 通信壳可通过 eSIM 技术，实现 4G 手机秒变 5G 网络，其重量约 52g，厚度约 3.2mm，接近常规手机保护壳。

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关键词：华为Mate 50手机壳

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