惠普推出 Spectre X360 14：薯条标、12 代酷睿、1.38kg，9999 元起

IT之家 9 月 18 日消息，全新的惠普幽灵 Spectre X360 14 现已上架，搭载英特尔 12 代酷睿低压处理器，采用了双通道 LPDDR4X-4266 内存、PCIe 4.0 SSD，支持翻转，融合键盘，赠送 4096 级压感磁吸式触控笔 + 内胆包 + 扩展坞，9999 元起。

IT之家了解到，该机采用 13.5 英寸 3:2 比例 3000×2000 分辨率 100% DCI-P3 色域 90. 1% 屏占比的窄边框 AMOLED 屏，ΔE<2，抗眩光，支持十点触控，支持 Windows Hello、人脸、指纹识别，采用钻石切割工艺。

其他方面，该机配备 66Wh 电池，可达 17 小时续航，采用 65W PD 充电器，45 分钟充 50% 电量，拥有 BANG & OLUFSEN 丹麦皇家音效，四扬声器，采用铝合金材质，厚 16.9mm，重 1.38kg，提供 2 个雷电 4、USB-A 3.2 Gen 2、Micro SD 读卡器、 3.5mm 耳机孔，预装 Win11。

i5-1235U / 16G / 512G (FHD+) —— 9999 元

i7-1255U / 16G / 1TB (3.5K) —— 12999 元

值得一提的是，两个版本分别为 1920×1280 分辨率 IPS 屏幕（100% sRGB 色域 / 400nits 亮度）和 3000×2000 分辨率 OLED 屏幕（100% DCI-P3 色域 / 500nits 亮度）。