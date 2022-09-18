国家能源局局长章建华：深入实施电能替代，到 2025 年电能占终端能源消费比重达到 30%

IT之家 9 月 18 日消息，昨日，2022 全球能源转型高层论坛在北京举行。国家能源局局长章建华在致辞中指出，近两年来，世界范围内的能源供应紧张警示我们，必须在安全的前提下推动能源转型。

章建华强调，一方面，要加快新能源安全可靠替代，大力推进大型风电光伏基地建设，发展分布式可再生能源，构建新型电力系统，着力增强新能源消纳能力，到 2030 年风光发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上；另一方面，要充分发挥化石能源兜底保障作用，为能源安全和可持续发展提供有力支撑。

IT之家了解到，章建华指出，未来，要持续提升终端用能清洁化水平，深入实施电能替代，到 2025 年电能占终端能源消费比重达到 30%。

此前，国家能源局在 8 月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会上指出，可再生能源发展持续保持平稳快速增长。今年 1-7 月全国可再生能源新增装机 6502 万千瓦，占全国新增发电装机的 77%；全国可再生能源发电量 1.52 万亿千瓦时，占全国发电量的 31.8%；全国可再生能源发电在建项目储备充足；全国主要流域水能利用率 98.6%、风电平均利用率 96.1%、光伏发电平均利用率 97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。