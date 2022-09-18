中创新航：宁德时代专利诉讼未对上市造成实质影响

IT之家 9 月 18 日消息，中创新航 9 月 16 日举办了媒体开放日活动。据界面新闻报道，中创新航副总裁王小强表示，宁德时代所提起的专利侵权诉讼，并未对中创新航上市造成实质性影响。今年 7 月，中创新航赴港上市申请获证监会审核通过，并在 9 月上旬通过港交所聆讯。

据介绍，中创新航连续三年动力电池装机量倍数级增长，成为全球动力电池企业中发展最快的企业之一。为满足需求，公司及时扩产，现已完成长三角、西南地区、中部地区、大湾区等产业集群以及材料、回收基地等的全面布局。近期，公司各新基地新产线已陆续建成投产，优质产能正在加速释放。

IT之家了解到，中创新航今年 7 月发布声明称，近期，媒体上出现了一些关于专利争议的不实信息，引起各方关注。目前，诉讼和涉案专利无效仍然处于审理阶段，尚无生效判决。并称“保护知识产权就是保护创新”，但打着“保护创新”的旗号，利用涵盖在先公知公用技术的无创新性专利，对同行业行恶意打压之实，违背专利法“促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨。中创新航称对上述严重危害产业发展的行为，公司会通过合法合规的方式，坚决为产业发展扫清障碍。

去年 7 月，宁德时代就中创新航专利侵权案递交起诉书，并获得福州市中级人民法院受理。宁德时代称，涉案专利涉及发明与实用新型专利，涉嫌专利侵权的电池已搭载在数万辆车上。此后，中创新航否认产品侵权，并就宁德时代持有的五项专利向国家知识产权局提起了专利无效。国家知识产权局信息显示，中创新航主动向国家知识产权局撤回最后一件涉诉专利的无效请求。