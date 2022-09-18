金山办公黑马校对 V30 发布：解决与 WPS 融合问题，适配主流 CPU 架构

IT之家 9 月 18 日消息，2021 年，金山办公全资收购黑马飞腾及其黑马校对相关产品，并命名为金山黑马校对。近期，金山黑马校对 V30 版本上线。

据官方介绍，V30 版本重点解决金山黑马校对与 WPS 软件的融合问题。此外，金山黑马校对 V30 版本还可适配各种校对场景，支持校对多种错误形式：

校对文字错误。新版本拥有 79 个涵盖各领域的大规模专业词库，不仅能校对大部分中文错别字，还可校对大部分多字、少字、多余标点、成对标点等计算机录入的常见错误，OCR 识别和语音转文字后产生的难以注意的异体字、异形词等也能高效识别。

校对政治性错误。新版本可以校对大部分省部级以上领导职务姓名错误、台湾地区问题错误和重点词错误。

校对个性化错误。用户不仅可通过敏感词库、用户词库在客户端自定义敏感词、正词，打造属于自己的校对资源库，还可通过成批查找、批量校对等功能，提高校对、核查的效率。

提供定制化服务。新版本除了校对文字错误等“硬伤”外，面对不同行业、不同单位用户还提供个性化定制服务，版本具有开放标准化接口的对接能力，对接到第三方系统应用中，进行底层服务集成。

下面是官方介绍的金山黑马校对 V30 版本的新特性：

全新设计。重构了客户端界面设计，以简约黑白双色作为界面主色调，更融入毛玻璃、大圆角等设计元素；在主导航部分，黑马采用 WPS 标准化的图标排列规范，精简图标体量，融合相似功能，调整排列顺序。

内核优化。这一版本提高产品整体的错能力，通过算法训练 + 人工标注方法补充丰富错误规则库、错误例外库等核心词库，同时设置用户词库、敏感词库、重点词库、领导人职务库等多个自定义辅助校对规则库。

功能多样。新版本在错词校对的基础上，还具备批量校对、领导人排序校对、重点词校对、重句检查等多种校对功能，用户可根据需求自定义设置校对内容。此外，用户可在个人词库中自定义敏感词、正词、重点词等信息，满足多样化的校对需求。

性能提升。新版本对产品校对性能进行优化，客户端校对速度相较 V22 版提高 100%，不同系统架构下单位时间的校对速度均提高 60% 以上。

适配广泛。金山黑马校对 V30 版本适配主流 CPU 架构（X86、ARM、MIPS），同时兼容 Windows、Linux 等操作系统，兼容适配能力更多元化。