WPS Office 个人版在微软 Win11/10 应用商店上架，提供免费下载

IT之家 9 月 18 日消息,近日,WPS Office 个人版在微软 Windows 10 和 Windows 11 应用商店上架,提供免费下载。

不同于此前的国际版,本次上架的 WPS Office 个人版为国内版本,属于传统 Win32 桌面应用,IT之家获悉,该软件由北京金山办公软件股份有限公司提供和更新,和官网的版本相同。

以下是本产品的官方介绍:

WPS 是 All in One 一站式办公服务平台,对办公效率提升有极大帮助。

文档处理领域,进一步拓宽

文档、表格、演示、PDF 的处理能力更强、效率更高

提升脑图、流程图的使用体验,让思维工具更好用

表格无缝接入万得提供的动态金融数据,数据分析研究更专业

新增「金山海报」,设计小白也能轻松创作出高品质海报等图片

接入 OFD 格式,即将提供全面的查看和编辑能力支持,推动我国自主版式文档应用及发展

云服务,打造专属你的资料库

1 个 WPS 账号,联通你的资料库,登录后各种设备都能查看

文档云同步:最近打开过的文档同步到云,电脑、手机、平板随时随地处理

链接分享:用链接分享 / 传输文档资料,实时同步好方便

同步文件夹:PC 端文件夹同步上云,电脑本地改动,自动同步到云端

共享文件夹:在线共享团队资料,不怕过期,即用即取

效率工具,满足多元场景

「金山待办 & 金山日历」:任务管理和日程安排,让你成为高效时间管理者

「金山表单」:轻松收集百万条信息,还能一键生成可视化图表

「金山会议」:主题会议和在线教学的好帮手,更能边聊边改

「应用」:集成几十个办公实用功能,让 WPS 办公更强大

「开放平台」:与全国合作伙伴一起为用户提供未来办公体验

内容服务,更优质精品

「稻壳模板」:更新更全更优质的办公资源服务,下载即用,方便快捷

「合同」、「备课」:深耕使用场景,提供流畅的合同与备课体验

「一键美化」:基于内容结构的美化系统,精美 PPT 快速完成

「WPS 学院」:官方出品的一站式学习平台,点击直达

「搜索」:快速搜索云端和本地办公文档,更能查找模板、应用、技巧等

视觉交互,更统一

除了各种办公服务的更新,还对 WPS 服务平台的各方面做出了统一。

入口统一:集成文档、搜索、应用等,在「首页」,开始一天的工作

视觉统一:多端统一视觉风格,适配暗色模式,带来一致的视觉美感

交互统一:整合多端交互操作流,并兼顾设备系统特性,让办公更高效

除了上述的优化与更新,还更新了这些