WPS Office 个人版在微软 Win11/10 应用商店上架，提供免费下载

IT之家 9 月 18 日消息，近日，WPS Office 个人版在微软 Windows 10 和 Windows 11 应用商店上架，提供免费下载。

不同于此前的国际版，本次上架的 WPS Office 个人版为国内版本，属于传统 Win32 桌面应用，IT之家获悉，该软件由北京金山办公软件股份有限公司提供和更新，和官网的版本相同。

以下是本产品的官方介绍：

WPS 是 All in One 一站式办公服务平台，对办公效率提升有极大帮助。

文档处理领域，进一步拓宽

文档、表格、演示、PDF 的处理能力更强、效率更高

提升脑图、流程图的使用体验，让思维工具更好用

表格无缝接入万得提供的动态金融数据，数据分析研究更专业

新增「金山海报」，设计小白也能轻松创作出高品质海报等图片

接入 OFD 格式，即将提供全面的查看和编辑能力支持，推动我国自主版式文档应用及发展

云服务，打造专属你的资料库

1 个 WPS 账号，联通你的资料库，登录后各种设备都能查看

文档云同步：最近打开过的文档同步到云，电脑、手机、平板随时随地处理

链接分享：用链接分享 / 传输文档资料，实时同步好方便

同步文件夹：PC 端文件夹同步上云，电脑本地改动，自动同步到云端

共享文件夹：在线共享团队资料，不怕过期，即用即取

效率工具，满足多元场景

「金山待办 & 金山日历」：任务管理和日程安排，让你成为高效时间管理者

「金山表单」：轻松收集百万条信息，还能一键生成可视化图表

「金山会议」：主题会议和在线教学的好帮手，更能边聊边改

「应用」：集成几十个办公实用功能，让 WPS 办公更强大

「开放平台」：与全国合作伙伴一起为用户提供未来办公体验

内容服务，更优质精品

「稻壳模板」：更新更全更优质的办公资源服务，下载即用，方便快捷

「合同」、「备课」：深耕使用场景，提供流畅的合同与备课体验

「一键美化」：基于内容结构的美化系统，精美 PPT 快速完成

「WPS 学院」：官方出品的一站式学习平台，点击直达

「搜索」：快速搜索云端和本地办公文档，更能查找模板、应用、技巧等

视觉交互，更统一

除了各种办公服务的更新，还对 WPS 服务平台的各方面做出了统一。

入口统一：集成文档、搜索、应用等，在「首页」，开始一天的工作

视觉统一：多端统一视觉风格，适配暗色模式，带来一致的视觉美感

交互统一：整合多端交互操作流，并兼顾设备系统特性，让办公更高效

除了上述的优化与更新，还更新了这些