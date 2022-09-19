彭博社：R 星消息人士确认，泄露的《GTA 6》大量片段为真

IT之家 9 月 19 日消息，昨日晚间，来自 GTAForums 名为“teapotuberhacker”的用户发布了 90 多个疑似《GTA 6》的游戏片段，看起来像是早期的“测试版本”，在网上引发疯传。

随后，彭博社记者 Jason Schreier 在推特称，已经向 R 星消息人士证实，泄露的《GTA 6》片段确实是真实的。当然，这些画面是早期未完成的内容。

Jason Schreier 表示，这是视频游戏历史上最大的泄密事件之一，也是 R 星的噩梦。一方面，该事件会干扰一段时间的工作。另一方面，它可能导致 R 星管理层限制员工在家工作的灵活性。

IT之家此前报道，今年 2 月份，Rockstar Games 宣布《GTA6》正在开发中，并且 Rockstar Games 母公司 Take-Two 的专利显示该游戏地图将非常巨大。

Jason Schreier 此前爆料，《GTA6》的游戏代号为“Project Americas（美洲计划）”，游戏故事将发生在迈阿密的一个地区，游戏的室内场景将会增多。此外，该作将为男女双主角设定，这意味《GTA6》将首次出现女性主角，这在泄露视频中已经见到了。