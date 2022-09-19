NASA 计划周三对 SLS 登月火箭进行燃料加注测试

9 月 19 日消息，美国国家航空航天局 (NASA) 计划于当地时间本周三对阿尔忒弥斯 1 号任务的太空发射系统（SLS）登月火箭进行加注燃料的关键测试，验证任务团队解决氢燃料泄露的方法是否起效。如果一切顺利，SLS 火箭可能会于 9 月 27 日按计划发射升空。但测试工作进展遇阻的话，阿尔忒弥斯 1 号任务就需要返回设备组装大楼进行更多检修。

阿尔忒弥斯 1 号是 NASA 阿尔忒弥斯登月计划的第一个任务，使用巨型火箭 SLS 将猎户座太空舱送入月球轨道并返回地球。NASA 原本计划在今年 8 月 29 日让阿尔忒弥斯 1 号任务升空，但由于火箭存在的技术问题，发射计划两次受挫。目前火箭仍留在位于佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心的 39B 发射台上。

火箭第二次出现技术故障是因为液氢推进剂泄漏。任务团队发现，这是连接 SLS 核心级和阿尔忒弥斯 1 号移动发射塔燃料管的快速断开装置无法密闭造成的。本月早些时候，技术人员更换了快速断开装置上的两个密封件，可能已经解决了问题。

周三的燃料加注测试将验证这一解决方案是否有效。阿尔忒弥斯 1 号团队届时计划将超冷推进剂液氢以及液氧泵入 SLS 火箭。操作计划于美国东部时间周三上午 7 点 15 份开始。NASA 官员曾在 9 月 16 日表示，“当实现测试目标时将结束”。

NASA 负责阿尔忒弥斯任务的主管们还将于当地时间周上午讨论周三开展的燃料加注测试。

如果阿尔忒弥斯 1 号任务不能赶上 9 月 27 日的发射时间窗，在 10 月 2 日还会有一个备用发射窗口。

8 月 16 日，执行阿尔忒弥斯 1 号任务的 SLS 火箭从肯尼迪航天中心巨大的设备组装大楼 (VAB) 移至 39B 发射台。如果周三的燃料测试进展遇阻，SLS 火箭和猎户座太空舱可能需要送回设备组装大楼进行更多检修工作。

阿尔忒弥斯 1 号任务的航天器可能还要因为另一个原因返回设备组装大楼。当火箭发射过程中偏离轨道时，任务的飞行终止系统会将火箭摧毁，而整个系统的认证期限目前仅为 25 天。从 SLS 火箭送至发射台到现在已经超出 25 天的期限，NASA 需要获得美国太空部队的豁免，才能让阿尔忒弥斯 1 号任务以正常状态发射。

NASA 此前已经收到一份豁免，将系统认证期限从 20 天延长到 25 天，现在要求美国太空部队再发一份。如果第二次豁免申请被拒绝，阿尔忒弥斯 1 号任务必须回到设备组装大楼重新对飞行终止系统进行认证。