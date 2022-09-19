疑似小米 13 Pro 工程真机曝光：搭载骁龙 8 Gen 2 3.0GHz 版，运行 MIUI 14

IT之家 9 月 19 日消息，近日，名为 Xiaomi Update Philippines 的推特账户晒出了一张图片，展示了一款搭载 MIUI 14 的手机，该账户称新机为小米 13 Pro。

从图中可以看到，这明显是一款工程机，手机中还有数字水印，运行基于 Android 13 的 MIUI 14 0818.001 开发版，配备 12GB 内存，采用居中挖孔曲面屏。

该机型号为“nuwa（女娲）”，与之前爆料的小米 13 系列代号一致，认证型号 2210132C 也和小米 13 Pro 的认证型号一致。

此外，爆料者称该机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，而最高频率为 3.0GHz，而非之前爆料的 3.5GHz 超高频版本。对于以上爆料，还请大家保持怀疑态度。

IT之家了解到，此前博主 @数码闲聊站 称，小米 13 标准版将采用四边几乎等窄的直屏，小米 13 Pro 将采用 6.7 英寸左右的 2K 分辨率 120Hz 刷新率三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕居中单挖孔，采用超窄边框、两侧微曲设计，这与本次爆料内容一致。8 月 26 日，该博主爆料称，小米 13 标准版将采用 6.36 英寸左右的 2.5D 柔性屏幕，支持 120Hz 高刷新率，并且该屏幕采用居中单挖孔设计，边框超窄。

影像方面，该博主称小米 13 系列工程机拥有三颗 5000 万像素摄像头和两颗 5000 万像素摄像头 + 另一摄像头版本，该系列机型的副摄多采用 5000 万像素摄像头，并且主摄和中长焦有所升级。同时，较晚发布的小米 13 Ultra 预计会将新模组和部分传感器再进行升级。

续航方面，该博主 7 月份曾透露，小米 13 系列的工程机采用了多极耳单电芯方案，搭载自研快充 IC 加持的百瓦大电池，并且该系列将全员 50W 满血无线充电。