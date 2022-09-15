消息称骁龙 8 Gen 2 芯片明年将推“灰烬”超高频版，安卓旗舰芯 GPU 极限性能已比肩苹果正代 A 系

IT之家 9 月 15 日消息，此前高通已预热 2022 年的骁龙峰会将在 11 月举行，预计将发布骁龙 8 Gen 2 旗舰芯片，这比之前提早了 1 个月。在性能机制上，骁龙 8 Gen 2 可能带来新的玩法。

据微博博主 @数码闲聊站 称，“手机芯片已到 3.4-3.5GHz 档口，明年骁龙 8 Gen 2 可能会有“出厂即灰烬”的超高频版本，GPU 规模在今年的基础上再提升。天玑 9 系则持续猛堆 CPU。安卓旗舰芯的 GPU 极限性能已经可以打苹果正代 A 系了，当然 CPU 和中低频能耗差距还是很明显。”

该博主近期还表示，由于高通骁龙 8 Gen2（SM8550）芯片本身采用台积电 4nm 制程工艺，所以明年旗舰芯片不会像今年一样出现半年大更新情况，明年下半年骁龙 8+ Gen 2 芯片仅仅是骁龙 8 Gen 2 芯片超频版。IT之家获悉，明年手机厂商的产品线也将回归正常，不会像今年一样一年发布三代旗舰，而是上半年、下半年各一款重量级旗舰。

爆料称，今年的骁龙 8 Gen 2 旗舰手机将带来了多种新特性。届时陆续能看到 2K+120Hz E6 1440Hz PWM 柔性屏、1.5K+120Hz Q9 2160Hz PWM 柔性屏、1 英寸主摄、超大底双主摄、新潜望超长焦、5000mAh 级超百瓦大电池……

《曝骁龙 8 Gen 2 安卓旗舰手机“春晚”将于 11 月拉开序幕：2K+120Hz E6 柔性屏、1 英寸主摄、超大底双主摄等陆续登场》