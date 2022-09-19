啃完华为又嚼苹果，手机壳之王杰美特终于“雪崩”

划重点：

1、成也华为，败也华为。2017-2019 年，第一大客户华为为杰美特带来了大量订单和收入，将其送上了 IPO，成为手机壳第一股。但 2020 年开始，由于华为的订单大幅下降，这让杰美特的业绩变了脸。

2、为了挽救业绩，杰美特开始大力发展自有品牌业务，其推出的 iPhone 14 手机壳售价奇高。杰美特自有品牌业务的毛利率超过了苹果的硬件产品，甚至是苹果公司。

iPhone 14 刚刚发布，手机壳厂商们已经纷纷推出了配套的手机壳。

其中就包括手机壳第一股的杰美特，其号称采用了军工材料的 iPhone 14 手机壳，售价高达近 600 元。数据显示，杰美特的自有品牌手机壳毛利率高达 60.93%，甚至比苹果还高。

不过，今年上半年，杰美特的日子却并不好过，其净利润同比暴跌 205.38%。曾经光鲜的杰美特，究竟怎么了？

依赖华为后遗症

在发展早期，杰美特主要销售苹果品牌的手机壳等系列产品，受益于苹果产品在全球范围内的畅销，使得该公司在发展初期取得了良好的业绩。

后来，随着华为的快速崛起，三星在海外市场的强势，杰美特逐渐形成了以上述三个品牌系列为主，外加一些小品牌系列补充的产品格局。抱上了华为大腿，也让杰美特在 2020 年走向了上市。

杰美特招股书披露，2017-2019 年，华为一直是其第一大客户。期间，杰美特对华为的销售收入分别为 1.27 亿元、2.65 亿元和 3.77 亿元，占营业收入比例分别为 23.47%、40.99% 和 45.47%。

华为的订单，让杰美特活得十分滋润。2017-2019 年，杰美特的营收分别为 5.4 亿元、6.47 亿元、8.29 亿元；净利润也是连年攀升，分别为 3983 万元、6129 万元、1.3 亿元。

不过，由于 2020 年华为手机出货量开始大幅下滑，这也极大影响了杰美特的业绩。

2020 年，杰美特营收实现 3.06% 的同比小幅增长，但归属于上市公司股东的净利润同比减少 18.90%；2021 年，杰美特营收同比下降 16.35%，归属于上市公司股东的净利润更是同比下降 75.16%。

这期间，杰美特也不再明确披露前五大销售客户的具体名称。2020 年其第一大客户贡献的销售额为 2.65 亿元，占年度销售总额比例为 31%；2021 年，第一大客户销售额为 1.03 亿元，占比为 14.37%。从数据上来看，其第一大客户应该还是华为。

值得注意的是，在华为的订单大幅缩减之下，杰美特也没有抓住新的机会。

今年 5 月，数源科技推出了专门面向华为手机的 5G 手机壳，可以让华为 4G 手机支持 5G 功能。随后，该公司股价大涨，这也急坏了杰美特的股民。

在投资者互动平台上，有股民表示，看到数源科技切入了智能手机壳，改变了竞争格局，提高了毛利。公司作为专业的手机壳，华为又是第一大顾客，有没有赶紧跟上。杰美特则回复称：公司亦有关注到数源科技研发生产了 5G 通信壳，公司将持续密切关注行业动态，积极把握新的市场机会，开拓业务领域，努力提高公司经营业绩。

不过，目前来看，杰美特并未拿到华为 5G 手机壳的订单。

自主品牌手机壳毛利率超 60% 收割用户？

早期，杰美特以 ODM / OEM 业务为主，为华为等手机厂商、以及 Targus 等海外配件品牌商代工手机壳等产品。后来，杰美特也开始推出自有品牌业务。

目前，代工业务仍然是杰美特的主要支撑。杰美特 2022 年上半年报显示，其 ODM / OEM 业务收入为 2.7 亿元，同比增长 50.46%，占总营收比重为 75.11%。不过，代工业务赚的是辛苦钱，毛利率极低。该业务今年上半年的毛利率为 9.55%，并且同比下降了 3.62%。

在此背景下，自有品牌业务成为杰美特押注的重点。在今年 5 月的 2021 年业绩会上，面对业绩下滑，杰美特董事长谌建平表示，对公司的未来发展充满信心，并称公司自有品牌业务毛利率相对较高，自有品牌建设具有一定周期，公司对自有品牌的发展充满信心。

与代工业务相比，杰美特的自有品牌业务确实毛利率极高。

其自有品牌包括决色和 xdoria（道锐），新浪科技在 xdoria 天猫旗舰店看到，其面向刚刚发布不久的 iPhone 14 系列的手机壳售价高达 598 元。该产品宣称只为 0.01% 人的品位，使用了应用于核动力航空母舰、导弹驱逐舰等上的军工材料芳纶纤维；另外一款面向华为 Mate 50 Pro 手机壳售价也达 568 元。

杰美特 2022 年上半年报显示，其自有品牌业务毛利率高达 60.93%，并且同比提升了 3.36%。对比之下，根据苹果公司发布的 2022 财年第三财季（第二季度）财报，其整体毛利率为 43.3%，硬件产品毛利率为 34.5%。也即是，杰美特卖的苹果手机壳，毛利率比苹果还高。

不过，杰美特的代工和自有品牌双轮驱动战略也面临着一个尴尬，那就是毛利率低的代工业务收入在增长，而毛利率高的自有品牌业务在萎缩。今年上半年，杰美特自有品牌业务实现收入 8951.99 万元，同比下降 25.90%。

在手机市场需求萎靡之下，预算收紧的消费者，对高价手机壳的消费或许也在下降。

利润暴跌超 200% 手机壳第一股不香了？

在华为贡献的收入下降，以及自有品牌业务规模有限的情况下，继 2021 年业绩下滑之后，杰美特在今年上半年再次迎来了艰难时刻。

其日前发布的半年报显示，杰美特实现营业收入 3.6 亿元，同比增长 19.75%；归属于上市公司股东的净亏损 1638.2 万元，同比下降 205.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损 3692.8 万元，同比下降 36925.66%。

对于净利润雪崩，杰美特给出了三个主要因素。一是下游行业的产品出货量变动以及下游行业格局发生变化。报告期内，全球智能手机市场出货量和平板电脑市场出货量同比均有所下滑，进而影响到保护类配件产品的市场需求；同时，受多重环境影响，移动智能终端产品行业竞争格局发生变化，公司部分重要客户的业务受到影响。

杰美特提到的部分重要客户，毫无疑问就是华为。

二是募投项目的战略投入。随着上市时募资的“研发中心建设项目”以及“品牌建设及营销网络升级项目”的战略投入加大，公司的研发费用、销售费用和管理费用增长幅度较大，对报告期内的业绩产生一定影响。

从 2022 年半年报来看，杰美特的销售费用和管理费用确实分别出现了 50.14% 和 31.06% 的同比增长，但研发费用却出现了 15.48% 的同比下降，与杰美特的描述并不符合。

三是汇率波动对经营业绩造成影响。今年上半年，杰美特出口业务实现营业收入达 1.79 亿元，占营业收入比重 49.64%，公司出口主要采用美元结算，人民币汇率波动对公司的经营业绩造成了影响。

在业绩雪崩之下，手机壳第一股杰美特的股价也正在雪崩。

2020 年 8 月登陆深交所时，杰美特发行价格为 41.26 元 / 股，上市后不久股价一度创下最高点 95.60 元。而截止 9 月 14 日收盘，杰美特股价只剩下 17.52 元，市值为 22.43 亿元，市值较最高时已缩水超 80%。