129 元起，魅族 PANDAER OLLIE 妙磁抗菌壳发布：适配苹果 iPhone 14 / Pro 系列

IT之家 9 月 16 日消息，魅族今日宣布推出 PANDAER OLLIE 妙磁抗菌壳，现已开启预售，魅族旗舰手机系列 129 元，苹果 iPhone 14 系列 139 元。

据介绍，魅族旗舰系列包含魅族 17/17 Pro、魅族 18/18s、魅族 18Pro / 18sPro，而 iPhone 14 系列包含 iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max 四款机型。

IT之家了解到，PANDAER OLLIE 妙磁抗菌壳采用了 TPU + 双面纳米片材 + 磁铁三种材料，兼顾光滑和磨砂两种手感，抗菌率 99%。

此外，它采用了 IML 模内注塑工艺，更好地保持图案的色彩和纹理，持久固色，十足耐用，同时升级 PANDAER Click 独立按键模组，显著提升按键行程与按压回馈感。

据介绍，这款手机壳采用妙磁阵列 2.0，，升级 13.8N 磁力吸附环，与设备无线充电线圈精准匹配。加长尾磁，精准贴合 iPhone 14 系列新版 Magsafe。

其他方面，PANDAER OLLIE 妙磁抗菌壳一如既往选用 PANDAER Guard + 抗菌技术，有效抑制大肠杆菌、金黄葡萄球菌等多种菌群生长，抗菌率高达 99.9%。