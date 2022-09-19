TikTok 要取代谷歌搜索引擎位置？美国年轻人：TikTok 更真实

北京时间 9 月 19 日消息，越来越多的美国年轻人正在使用短视频应用 TikTok。无论是寻找新的午餐地点、观看电影、计划周末度假购买衣物，TikTok 在年轻人群体中，在某些方面逐渐取代了谷歌的搜索霸主地位。

“消费者正在转向社交媒体，特别是 TikTok，因为它更真实”，芝加哥洛约拉大学营销学副教授 Jenna Drenten 表示。

当 22 岁的 Ashley Storino 想买一双新的黑色靴子或寻找想读的书时，她会打开 TikTok，快速浏览一个又一个视频并寻找评论，以确保她可以信任这些内容。

▲ 22 岁的 Ashley Storino

“假设我想找到最好的睫毛膏。在 Google 上查找的结果和所谓榜单可能会受到产品外部各方或品牌的影响。现在我会看 TikTok，这样可以从真实的人那里获得真实的评论。它更具相关性。”

“许多视频的时长不到一分钟，我可以快速利用这些信息”，拉斯维加斯内华达大学传播学助理教授认为。在她看来，TikTok 和 Instagram 等社交媒体应用程序允许用户通过评论、问题和点赞与内容创作者互动。

“这是一个非常好的社交过程，人们能获得很多满足感。”

Jashani 依靠互联网解决各种问题：约会之夜应该去哪里？某个化妆品牌的粉底色号？什么是好的沙拉食谱？

但是，Jashani 没有将查询关键词输入到传统搜索引擎中，而是转向了社交媒体。这位 26 岁的女孩表示，她现在在谷歌上进行的搜索不到 30%，主要由地图和新闻等“严肃”事务构成。大多数时候，她会打开 TikTok。

“它的效果要好得多，我能更多获取信息，而不是在 Google 上浏览多个来源。”

Jashani 认为，与谷歌不同，TikTok 更强调即时性。“Google 它更加静态，需要滚动浏览一堆文本。”

数据机构 data.ai 最新研究显示，2022 年第一季度，TikTok 的每月用户平均使用时长达到 23.6 小时，首次超过谷歌旗下 YouTube 的 23.2 小时。此外，根据谷歌内部数据显示，近 40% 的 Z 世代用户在移动端搜索时更青睐 TikTok 和 Instagram 这样的社交媒体，而不是谷歌的搜索引擎、地图这样的核心服务。

“我们一遍又一遍地学习，新的互联网用户没有我们已经习惯的期望和心态”，谷歌管理层在 7 月的财富头脑风暴技术会议上表示。

谷歌在美国和欧洲受到严格的反垄断审查，也曾指出科技领域的竞争愈发激烈。“你知道，三年前我们都没谈论过 TikTok”，谷歌母公司 Alphabet 的首席执行官 Sundar Pichai 本月早些时候参加活动时这样表示。