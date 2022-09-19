我国空间站 3 名航天员同穿 1 套航天服出舱，新一代舱外服的使用寿命有多久？

IT之家 9 月 19 日消息，我国空间站的神舟十四号乘组目前已顺利完成两次出舱任务，有网友注意到一个细节，刘洋的舱外航天服上面还写着王亚平、叶光富的名字，三位航天员先后穿了同一套服装。

近日，中国载人航天工程办公室官方解答了关于舱外航天服的一些疑问，比如舱外航天服的使用寿命和人员适配问题。

首先，新一代舱外航天服的使用寿命为 3 年 15 次，单次可支持工作时间为 8 小时。如果到期或到使用次数限制，将尝试在轨维修，不可维修的则被抛弃，目前计划是分两批次替换。

其次，由于空间站空间有限，研制成本和运输成本都极其昂贵，因此舱外航天服无需做到一人一套，量体裁衣。根据飞天舱外航天服构形，采用“一对多”的适体性原则，即以一套服装多人穿用，被动适体性与主动适体性相结合，兼顾个性与共性要求。

目前在中国空间站内共有饰带为红色（A）、蓝色（B)、黄色 (C) 的三套舱外航天服。本着延长在轨使用寿命的原则，在每次执行出舱任务时在选择上尽量平衡三套舱外航天服的使用频次。

最后，关于未来的舱外航天服，中国载人航天工程办公室表示，我国的设计思路是模块化、轻量化、多用途一体化设计。

IT之家了解到，北京时间 2022 年 9 月 2 日 0 时 33 分，经过约 6 小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，陈冬、刘洋已安全返回问天实验舱，首次出舱活动取得圆满成功。

北京时间 9 月 17 日 17 时 47 分，经过约 5 小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，航天员陈冬、航天员蔡旭哲已安全返回问天实验舱，第二次出舱活动取得圆满成功。