手握《GTA6》源码与 90 多条视频，黑客称要与 R 星谈判

IT之家 9 月 19 日消息，昨日晚间，来自 GTAForums 名为“teapotuberhacker”的用户发布了 90 多个疑似《GTA 6》的游戏片段，引起游戏界轰动，现在该黑客正试图与《GTA 6》的发行商 Rockstar Games 及其母公司 Take-Two Interactive 达成协议。

根据多个消息来源显示，黑客是在 GTAForums.com 泄密的，当时论坛用户 teapotuberhacker（他在同一天创建了自己的账户，并声称来自阿拉伯联合酋长国）发布了一条信息，内容是：“这里有 90 个《GTA 6》的游戏片段 / 剪辑。我可能很快就会泄露更多的数据，包括《GTA5》和《GTA6》的素材和源代码，还有《GTA 6》的测试版游戏。”这些文件的链接已经删除，黑客声称是从《GTA6》开发团队的 Slack 员工交流程序中获得了这些文件。

此后，teapotuberhacker 继续在论坛上发布帖子，其发布了一篇《纽约时报》关于 Uber 电脑系统被黑的文章的链接，并声称对该网络安全漏洞负责；分享了十几张声称是《GTA5》和《GTA6》以及 Uber 电脑系统的源代码的截图，并发布了据称是《GTA 6》的图片。此后，该论坛网站的一名管理员或版主暂时限制了新会员的发帖权限。

该黑客后续还编辑了帖子，称没想到这次泄密有这么火，并且附上了自己的 Telegram、电子邮箱联系方式，向 R 星喊话称期望和他们达成一个交易。

IT之家了解到，R 星官方目前还没有承认这些泄密内容，不过有报道称，Take-Two 已经开始发出要求，要求一些社交媒体删除泄露的材料。

长达 53 分钟的演示视频：

《消息称大量《GTA 6》实机游戏片段遭黑客泄露》