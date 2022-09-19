DXOMARK CEO 回应小米等厂商不再送测，称因为无法排第一没有宣传意义

IT之家 9 月 19 日消息，在今年的小米 12S 系列发布后，小米创始人、董事长兼 CEO 雷军明确表示，这次他们不测 DxOMark 了。随后，DXOMARK 自行购买了小米 12S Ultra 进行了评测，已于上月底发布了测试结果。

《小米 12S Ultra 手机 DXOMARK 影像测试结果正式出炉：总分 138，位列排行榜第五，不敌小米 11 Ultra》

今日，DXOMARK 首席执行官弗雷德里克・吉夏尔（Frédéric Guichard）接受了界面新闻的采访，表示“并没有特别去回应小米，只是想解答社交网络上的消费者疑问”。

对于今年开始小米等厂商纷纷选择不再送测 DXOMARK，弗雷德里克・吉夏尔表示“不是越来越少的厂商不用我们的测试分数，而是越来越少的手机测试分数能排在第一”，而只有第一名才有宣传意义。

此外，弗雷德里克・吉夏尔谈到了 DXOMARK 的收入占比，测评报告和测试工具 / 实验室的收入占比大致为三分之二和三分之一。

IT之家此前报道，8 月 25 日，DXOMARK 发布了一段视频，DXOMARK CEO 弗雷德里克・吉夏尔回应业界传闻称“我们不卖分也不卖榜”，业务模式是出售实验室和技术报告，公布的分数如何仅取决于产品自身质量，并不受厂商是否选择评测服务影响。

然而，OPPO 前副总裁沈义人对 DXOMARK 的回应发表评论，称“的确是不假，分和榜是不卖的。但卖‘服务’，按照反馈调试分高，榜也高。”