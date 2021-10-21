苹果 iPhone 13 Pro DXOMARK 自拍相机评分公布：99 分

IT之家 10 月 21 日消息，DXOMARK 近期发布了《苹果 iPhone 13 Pro 自拍评测：优秀的自拍视频》文章，表示，苹果 iPhone 13 Pro 的自拍得分为 99，在 DXOMARK 自拍排名中名列前茅。整体性能与去年的 iPhone 12 系列非常相似，但 iPhone 13 Pro 的自拍照片分数更高，这要归功于准确的主体曝光、宽景深以及高光和室内拍摄的良好细节。

iPhone 13 Pro 也是自拍视频类别中最好的设备之一，其视频动态范围宽广，目标曝光准确，中性的白平衡呈现出自然宜人的肤色，色彩灵敏度表现也很优秀。

iPhone 13 Pro 位列于苹果 2021 年 iPhone 系列的旗舰 iPhone 13 Pro Max 之下，配备 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏和高达 1TB 的内部存储空间。它采用与 Pro Max 相同的 A15 仿生芯片组，并具有相同的后置三摄像头设置。2021 款 iPhone 机型都有一样的前摄像头设置，并提供与 iPhone 12 系列相同的标题规格：1/3.6 英寸传感器与 f/2.2 光圈定焦镜头相结合。

主要前置摄像头规格：

12 MP 1/3.6″ 传感器，等效焦距 23 mm，f/2.2-光圈镜头

3D 传感器

用于录制浅景深视频的电影模式（1080p，30 fps）

使用杜比视界录制高达 4K 60 fps 的 HDR 视频； 24/ 25/ 30/ 60 fps 的 4K 视频录制； 25 fps、30 fps 或 60 fps 的 1080p 高清视频录制

iPhone 13 Pro 的照片得分为 102，比 12 Pro 好一分，这要归功于准确的主体曝光、宽景深以及高光和室内拍摄的良好细节。但 13 Pro 比其前代机型噪点更多。

视频的差异更明显（95 vs 93），iPhone 13 Pro 成为该类别中最好的设备之一，仅比最高分低一分。对于视频，苹果设法提高了曝光度，色彩灵敏度现在更加稳定。新设备还具有更宽的视频动态范围。

优势

脸部目标曝光准确

景深宽

室内和户外细节水平高

景深估计准确

视频动态范围广，目标曝光准确

视频白平衡准确

集体自拍视频的对焦范围广，所有主体均能对焦

不足