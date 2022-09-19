加拿大航空购买 30 架电动飞机，最大续航里程 800 公里

IT之家 9 月 19 日消息，随着电动汽车的不断发展，电动汽车已经走进了千家万户。与此同时，电动飞机也在不断进步。近日，加拿大航空（Air Canada）宣布，将从初创公司 Heart Aerospace 处购买 30 架 ES-30 电动飞机。

加拿大航空 CEO 迈克尔-卢梭（Michael Rousseau）表示，加拿大航空在应对气候变化方面处于行业领先地位，本次购买 30 架 ES-30 电动飞机，有助于完成其到 2050 年实现碳净零排放的目标。根据协议，除了购买 30 架 ES-30 电动飞机之外，加拿大航空还将收购 Heart Aerospace 公司的 500 万美元股权。

据介绍，ES-30 电动飞机是一款专为区域性商业运营而设计的飞机，该飞机最多可搭乘 30 名乘客，配有厨房和洗手间。ES-30 飞机由锂离子电池进行供电，并配备使用可持续航空燃料的发电机。在满载时，ES-30 电动飞机依靠电池可飞行 200 公里，依靠电池与发电机可飞行 400 公里。如果负载限制为 25 名乘客，则最大续航里程达 800 公里。

IT之家了解到，ES-30 电动飞机可在 30-50 分钟内充满电，计划在 2028 年投入商业运营。相比传统飞机，电动飞机可以减少飞行成本、降低二氧化碳排放。