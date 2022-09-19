与当地官员商谈成果积极，三星 SDI 或在加拿大安大略省建设电池工厂

IT之家 9 月 19 日消息，今年 5 月下旬，韩国电池制造商三星 SDI 宣布将与全球第四大汽车集团 Stellenatis 合作投资超 25 亿美元（约 175.25 亿元人民币），在美国印第安纳州建设一家电池工厂。8 月下旬，考虑到美国《通胀削减法案》的实施，三星将印第安纳州的合资工厂开工时间从今年年底提前到了 10 月初。近日，有消息称三星 SDI 将再建一座电池工厂。

据 BUSINESSKOREA 今日报道，近日，三星 SDI 与加拿大安大略省的经济发展、创造就业和贸易部长 Victor Anthony Fedeli 对在安大略省建设电池工厂一事进行了商谈。据当地媒体引援 Fedeli 部长的话说，商谈成果较为积极，并且他预计很快就会有结果出来。这意味着三星 SDI 或在加拿大安大略省建设一座电池工厂。

据IT之家此前报道， 8 月 24 日，三星 SDI 董事会确认了投资 2 万亿韩元扩大匈牙利电动汽车电池产能的计划，预计匈牙利将拥有每年 100 万辆电动汽车的电池生产能力。据称，在欧洲电动汽车电池领域投入的 2 万亿韩元（约 100.8 亿元人民币）是历史上规模最大的单笔投资。三星 SDI 虽然没有公开具体的投资项目，但据推算，在过去 2 年里，除已经执行的移动和 ESS 领域外，对电动汽车电池的投资接近 3 万亿韩元。