蔚来 NIO Service 升级：用户可通过 App 查看服务进度，第二代移动服务车服务能力提升 60%

IT之家 9 月 19 日消息，据蔚来官方消息，蔚来 NIO Service 焕新升级，包括服务中心 / 服务车等业务全面升级。

官方称，蔚来服务中心将采用全新的设计语言，焕发 Driven by Design 的品牌基因，为用户提供兼具匠心温度和科技质感的服务体验。同时，蔚来服务中心将开启数智化运营，实现智能化车间（以上新功能会随门店升级陆续开放），用户可通过 NIO App 实时查看服务进度，服务过程清晰可见，提供更加透明化的服务。截止今日，蔚来在全国已布局超过 240 家服务中心。

此外，蔚来还推出全新第二代移动服务车。蔚来服务车就像一座“移动的服务中心”，为用户提供上门的服务，可现场进行多种维保作业。官方称第二代移动服务车相较第一代移动服务车服务能力提升 60%，除了可以更换新胎、修补旧胎、轮胎动平衡，更换制动片、空调滤芯等快速维保服务外，还将提供应急充电服务。通过 NIO App 还可以实时查看技师轨迹和服务过程（以上功能随新服务车投放陆续开放）。

此外，NIO Service 将在服务中应用 AR 远程诊断解决方案，打破传统设备解决故障方式，利用多种 AI 算法、AR 虚拟叠加技术、云计算等技术，实现诊断辅助、过程记录、AR 维修手册等辅助维修功能，提升维修效率。服务卫士系统（Service Guardian）可通过信号远程监测、预判车辆问题、远程预警、线上服务，实现一站式无忧服务。基于主动安心服务的初衷，系统会远程监测车联网信号，抓取异常信号，并判断出现异常背后的问题，发出预警信号，由诊断专家实时跟进和处理，做到实时远程诊断，更早洞察车辆异常。

IT之家了解到，蔚来洗悦服务也已上线。服务无忧、保险无忧用户增值服务券，除了提供原有洗车服务外，还将提供洗悦服务：打蜡（含精洗）、内饰深度清洁、雾化杀菌、玻璃镀膜服务。首批共有 300 + 家门店升级洗悦服务，覆盖全国 60 + 座城市，已在 NIO App 正式上线，可在“爱车-全部功能与服务-洗车服务”中查看，认准“洗悦”标签即可快速找到。