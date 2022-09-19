魅族 PANDAER 预热大量新品，包括手机壳、充电器、机械键盘等

IT之家 9 月 19 日消息，虽然魅族手机迭代更新的周期有所变动，但是魅族 PANDAER 一直在推出耳机、音箱、手机壳、鼠标垫等配件。今日，魅族宣布开启魅族 PANDAER 秋季新品上新周活动，推出手机壳、充电器、机械键盘等超 30 款新品。

PANDAER 熊猫工厂官方微博表示，9 月 19 日至 9 月 22 日，魅族 PANDAER 每天都将发布新品。从图片中可以看出，魅族 PANDAER 今日将推出 PANDAER 反重力滑板与 PANDAER 妙磁抗菌壳。9 月 21 日，魅族 PANDAER 将推出超旋音透明机械键盘与超轻薄机械键盘。9 月 22 日，魅族 PANDAER 将推出 PANDAER 40W AI 小电视潮充与 Line King 240W 高能快充线、USB-C 转闪电高能快充线。

IT之家了解到，魅族 PANDAER 妙磁抗菌壳已经开启预售。该手机壳适配魅族 17/17 Pro、魅族 18/18s、魅族 18Pro / 18sPro 等魅族旗舰手机与 iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max 四款 iPhone 机型。其中魅族旗舰手机系列 129 元，苹果 iPhone 14 系列 139 元。