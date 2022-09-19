Arm 高管：我们尊重 RISC-V，但它还不算竞争对手

IT之家 9 月 19 日消息，Arm 近日推出了下一代数据中心芯片技术 Neoverse V2。在新闻发布会上，Arm 产品解决方案副总裁 Dermot O'Driscoll 回答了关于 RISC-V 的提问。

Dermot O'Driscoll 首先承认了 RISC-V 正在推动与英国芯片设计师的“一些竞争”，并表示“它可以帮助我们所有人集中注意力并确保我们做得更好”。

接着，O'Driscoll 强调了 Arm 的知识产权、许可、客户关系和软件生态系统的实力，称虽然 RISC-V 自 2010 年以来一直存在，但免费和开放的指令集架构 (ISA) 直到最近才进入商业产品。

Arm 基础设施业务高级副总裁兼总经理 Chris Bergey 也表示：“我们真的不认为 RISC-V 现在或不久的将来在数据中心领域是我们的重要竞争对手。”

Bergey 认为，如果你愿意开发自己的 CPU 内核，而不愿意购买并遵守 Arm 架构许可证，那么 RISC-V 可能是一个不错的选择，

虽然 Arm 目前可能不会将 RISC-V 视为威胁，但 O'Driscoll 表示，该公司“绝对会密切关注 RISC-V 的发展方向”。

IT之家了解到，今年 7 月，RISC-V International 的首席执行官 Calista Redmond 在嵌入式世界展览会上透露，市场上已经有 100 亿颗 RISC-V 核心。

此外，越来越多的科技企业或部门正在选择 RISC-V，美国知名 RISC-V 芯片设计厂商 SiFive 公司今天宣布，其已被美国国家航空航天局 (NASA) 选中，为其下一代高性能航天计算 (HPSC) 处理器提供核心 CPU。

半导体产业分析机构 SemiAnalysis 分析师 Dylan Patel 表示，苹果正将其嵌入式芯片核心指令集从 ARM 架构的转向 RISC-V 架构，谷歌也将在 TPU 上应用来自 SiFive X280 核心的部分设计。