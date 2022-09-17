SemiAnalysis：苹果部分嵌入式核心正加速转向 RISC-V 架构

IT之家 9 月 17 日消息，半导体产业分析机构 SemiAnalysis 分析师 Dylan Patel 表示，苹果正将其嵌入式芯片核心指令集从 ARM 架构的转向 RISC-V 架构，谷歌也将在 TPU 上应用来自 SiFive X280 核心的部分设计。

例如现有 Apple A15 仿生芯片就有十几个基于 Arm 的 CPU 内核分布在芯片上，用于各种不会直接面向用户的功能。SemiAnalysis 可以确认这些内核在未来几代硬件中积极转向 RISC-V 架构。

还有人指出，RISC-V 作为一款在 BSD 开源的硬件架构，按照苹果一贯的行事风格来看，他们一定不会直接用 RISC-V，而且经过魔改后闭源（或许会命名为 Apple ISA）再搭配自家闭源系统进行整体营销，类似 A10 之后 CPU 中的指令集模式。

在 Apple Silicon 设计中，核心是相当重要的一部分，例如在 M1 中就有 30 多个内核负责与系统无关的各种工作负载，如 WiFi / 蓝牙、接口重定时、触摸板控制、NAND 芯片的内核等，它们都拥有自己的固件，并为 SoC 外围功能电路提供支持。

目前看来，这些核心大多基于 Arm M 系列或低端的 A 系列 IP，而苹果目前正想办法用 RISC-V 来取代这些核心。

鉴于很大一部分软件依赖于主 big.LITTLE 运行，其他次要的 SoC 任务迁移到异构 ISA 只需进行少量的固件调整即可。更重要的是，苹果可以藉此节省巨额授权费用，按库克的思路来考虑苹果根本没理由不干。

IT之家了解到，近期苹果发布了 iPhone 14 系列新款手机，包括 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，5999 元起。

在预售方面，大部分人可能更倾向于 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max（搭载 A16 芯片），并且已延迟到 10 月发货，而 iPhone 14、iPhone 14 Plus （搭载 A15 芯片）仍可以在首发日购买到。

据苹果官方介绍，A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%（和 A13 相比），采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 App，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，并且实现全天候电池续航。

不过，A16 Bionic 的 GPU、神经引擎核心与去年的 A15 Bionic 完全相同，得益于台积电 N4（第三代 5nm，约 6% 密度提升）工艺的提升，最终 CPU 方面实现了“近 160 亿个晶体管”，较 150 亿的 A15 略有提升，此外功耗方面应该会有所提升。