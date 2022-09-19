TCL 双子舱洗衣机 Q10 确认支持“离子柔烘”：离子浓度高达 1600 万 / cm³

9 月 17 日，TCL 官方宣布了将于 9 月 20 日 19:30 召开 TCL 双子舱洗衣机 Q10 新品发布会的消息，此次发布会，搭载尼得科双直驱变频电机的 TCL 双子舱洗衣机 Q10 新品将正式发布。

现在，TCL 官方再次分享了关于这款 TCL 双子舱洗衣机 Q10 的核心卖点 —— 支持离子柔烘技术。据官方描述，TCL 双子舱洗衣机 Q10 的离子浓度高达 1600 万 / cm³，祛味蓬松“一键搞定”。

提到“离子柔烘”，就不得不联系到另外一个关键词 ——“负氧离子”。百科资料显示，负氧离子是带负电荷的单个气体分子和氢离子团的总称，氧化还原作用强，可以沉降空气中的悬浮颗粒物，在空气净化、城市小气候等方面有调节作用，其浓度水平，更是城市空气质量评价的指标之一。也正是凭借上述特性，负氧离子往往用在空气净化器以及部分高端洗衣机产品中。

TCL 的“离子柔烘”技术，其工作原理是通过内置的离子发生器，释放亿万级负离子形成离子风，从而实现对衣物的持续烘干和蓬松处理。当吸满负氧离子后，衣物会变得蓬松有型，纤维更柔顺，并且无静电。

相比之下，市面上的洗烘一体机基本都是通过加热空气对衣物进行烘干 ，但这种技术的弊端在于过热的空气，可能会导致衣服的纤维受到损害。因此，单从技术原理来看，TCL 双子舱洗衣机 Q10 的离子柔烘技术在体验层面显然要更出色。

除了烘干衣物之外，在诸如“空气洗”等功能中，同样可以释放大量负氧离子，针对一些不能水洗的衣物，比如皮草、真丝裙等，进行无水护理，达到祛除异味、除菌净螨、吸附粉尘颗粒、蓬松衣物等多重护理功效。由此判断，TCL 双子舱洗衣机 Q10 将是一台非常好用的高端洗衣机产品。

目前，采用“离子柔烘”类似技术的洗衣机价格均不菲，即便是一些采用该技术的单筒洗衣机，价格都在 7k 价位以上，考虑到 TCL 双子舱洗衣机 Q10 的上下筒均配备了更为安静、震动更小以及高能效的“尼得科直驱变频电机”，按照这些配置，TCL 双子舱洗衣机 Q10 的售价或许会破万元，当然，这也仅仅是根据 TCL 双子舱洗衣机 Q10 的核心配置进行的简单猜测，至于定价到底会是多少？TCL 又会不会给我们带来惊喜？一起等候 9 月 20 日的发布会揭晓吧！