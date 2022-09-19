微软发布 .NET 7 首个 RC 版：改进 MAUI、ARM64 应用，性能提升

IT之家 9 月 19 日消息，微软近日发布了 .NET 7 的首个 RC 版本，已支持生产使用，适用于 Windows、macOS 和 Linux。

.NET 7 RC 1 已通过 Visual Studio 17.4 Preview 2 测试，微软将在 2022 年 11 月 8 日至 10 日的 .NET Conf 2022 上发布 .NET 7 正式版。

IT之家了解到，.NET 7 RC 1 包含多项改进：

.NET MAUI：.NET 多平台应用程序 UI (MAUI) 将 Android、iOS、macOS 和 Windows API 统一到一个 API 中，开发者可以编写一个在多平台上本机运行的应用。作为 .NET 7 的一部分，.NET MAUI 提供了一个项目来处理跨设备及其平台的多目标。

云原生：云原生是一组最佳实践，用于在云中构建应用，以利用弹性、可扩展性、效率和速度。

ARM64：.NET 可帮助开发者构建在 ARM 设备上运行的应用，.NET 7 将迎来多项改进。

现代化：为了使升级体验尽可能无缝，.NET 升级助手为开发者提供分步指导体验，通过分析和改进项目文件、代码文件和依赖项来现代化 .NET 应用。

性能：.NET 7 是目前最快的 .NET。.NET 7 对反射、堆栈替换 (OSR)、启动时间、本机 AOT、循环优化和许多其他领域进行了超过一千项影响性能的改进。