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特斯拉中国再度扩产，上海超级工厂产线优化项目竣工

2022/9/19 16:43:00 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
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IT之家 9 月 19 日消息，今日，上海企事业单位环境信息公开平台公示了特斯拉超级工厂项目（一期）第二阶段-产线优化项目。公示信息显示，特斯拉上海超级工厂产线优化项目已经于今日竣工，并将开始进行调试。

据悉，特斯拉上海超级工厂产线优化项目总投资 12 亿元人民币，其中环保投资 8500 万元，占比 7.08%。特斯拉上海超级工厂产线优化项目动工时间为 2021 年 12 月 21 日，今日竣工后将开启调试，预计验收期限为 2022 年 9 月 19 日到 2022 年 11 月 30 日。本次产线优化项目是特斯拉在现有工厂基础上进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。

公示文件显示，本次产线优化主要是对冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建。同时，特斯拉表示，该项目将通过增加工作时长、 增加员工数量、提升物料周转频次实现产能提升，产线优化完成后预计可新增 4000 名员工

Tesla recalls more than 817,000 vehicles over seatbelt chime glitch - The Washington Post

IT之家了解到，2021 年，特斯拉全球交付 93.62 万辆，其中特斯拉中国共交付 48.41 万辆，也就说上海超级工厂贡献了超 50% 的产量。8 月 15 日，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在社交平台上祝贺特斯拉上海超级工厂第 100 万辆整车下线。同一天，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，特斯拉上海超级工厂的供应链本地化率已经超过 95%。

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关键词：特斯拉上海工厂

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