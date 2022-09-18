特斯拉“最牛散户”廖凯原，投入的资金比马斯克还要多

IT之家 9 月 18 日消息，据 Electrek 报道，特斯拉背后有一位鲜为人知的投资者，它向特斯拉投入的资金甚至比该公司 CEO 埃隆・马斯克还要多。他就是廖凯原，仅次于马斯克和拉里・埃里森的特斯拉第三大个人股东。

据公开资料，廖凯原（Leo KoGuan，1955 年 2 月 15 日－）是一位印尼的美籍华裔商人，他曾与前妻李泰（Thai Lee）一起经营软件服务企业 SHI 国际并担任非执行董事，后进入房地产行业，并曾控股上海新天地两家超五星酒店，现为特斯拉第三大自然人股东。

廖凯原曾就读于哥伦比亚大学国际与公共事务学院，获得国际关系硕士学位。此后进入纽约法学院，获得法律博士学位。

自 21 世纪初开始，廖凯原开始冠名捐助中国多所知名大学法学院教学楼并创办奖学金，至 2015 年已累计捐资超过 6 亿元人民币，同时担任这些高校的名誉校董和兼职或名誉教职。

从去年的外媒报道来看，他至少一年前就已经持有 620 万股特斯拉股票，上个月经过分拆后是 1860 万股。他当时表示，他会继续购买特斯拉股票，并计划再投资数十亿美元，目前披露的持仓大约为 2260 万股。

一个有趣的点在于，尽管他拥有的股票比马斯克少，但他投入的资金肯定比马斯克在特斯拉投资的资金要多得多，毕竟马斯克股票不用自己买。

前几天他本人承认，他在特斯拉股票上的投资总额比马斯克与埃里森投资加起来的钱还要多，而且上周他又购买了特斯拉约 104200 股股票，尽管之前投资的 400 万股股票可能损失了大约 10 亿美元。

值得一提的是，目前很难确认马斯克到底在特斯拉上投资了多少，因为他是特斯拉上市前的第一个外部投资者，至少第一轮 A 轮融资中就投资了 650 万美元，然后每一轮都参加，至少在特斯拉上市之前已经向特斯拉投资了大约 7000 万美元，目前他持有该公司近 2000 亿美元的股票。

至于拉里・埃里森（Larry Ellison），这位是甲骨文的亿万富翁创始人，在成为特斯拉董事会成员时曾透露他有一笔价值约 10 亿美元的投资。也就是说，他凭借当年不到 10 亿美元的投资获取到了这个职位和持仓，现在也很难说埃里森到底拥有多少股份。