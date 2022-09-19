华硕 ROG 游戏手机 6 天玑版 / 天玑至尊版国行售价出炉，4599 元 / 7999 元

IT之家 9 月 19 日消息，今天华硕玩家国度（ROG）发布全新 ROG6 天玑系列新机，全新 ROG6 天玑系列包括 ROG6 天玑版和天玑至尊版，均采用最新联发科天玑 9000+ 5G 移动平台，CPU 频率高达 3.2GHz，相较上代性能提升约 5%。配备的存储分别为容量高达 16GB 的 LPDDR5X 内存及存储容量高达 512GB 的 UFS3.1 闪存。目前新机已开启预售，并且售价已经公布，ROG6 天玑版售价 4599 元，ROG6 天玑至尊版售价 7999 元，总体上比骁龙版 ROG6 更便宜。

值得一提的是，ROG6 天玑至尊版引入了全新的“酷冷风动阀“设计，作为一个可开启的散热阀门，与 ROG 酷冷风扇 6 和内部的超薄均热板上的散热鳍片共同作用，使冷空气直吹散热鳍片，从而对 SoC 模块区域进行有效散热，以实现卓越冷却效果。当酷冷风动阀被激活时，其散热表面积增加了 9 倍，散热效率亦提升 20%。

ROG6 天玑系列由最新旗舰 MediaTek 天玑 9000+ 5G 移动平台提供动力，相比天玑 9000，其综合性能提升超过 10%。

全新的矩阵式液冷散热架构 6.0 Plus 冷却系统包括 360° CPU 冷却技术，真空均热板相较于 ROG5 面积增大了 30%，石墨烯面积大了 85%，居中的 SoC 设计亦可增加核心散热效果。通过智控中心，游戏玩家可在 ROG6 天玑系列上实现对不同游戏的性能调整设置。

ROG6 天玑系列配备 6.78 英寸 165Hz AMOLED HDR10+ 显示屏，触控采样率达 720 Hz。刷新率可以设置为 60 Hz、90 Hz、120 Hz、144 Hz 或 165 Hz 刷新率。

为了实现更高级的控制可能性，AirTrigger 6 操控系统今年已进行了重大升级。 超声波传感器完全支持各种手势，提供双重点按滑动、按压和抬起以及陀螺仪瞄准等功能。

ROG6 天玑系列上的 GameFX 音频系统包含对称双扬声器，机身配备便携式 3.5mm 耳机插孔，可外接有线耳机使用。ROG 玩家国度与瑞典数字音频先驱 Dirac 进行了音质优化。ROG6 天玑系列采用了 Dirac Virtuo™空间音频解决方案，其采用专利算法，使内置扬声器散发出身临其境的立体声，同时提升了扬声器整体音质。

ROG6 天玑系列搭载超大容量的 6000mAh 电池，还有一个 65W 的 Hyper Charge 适配器可用于快速充电。

ROG6 天玑系列配备跟 ROG6 相同的三摄系统，索尼 IMX766 5000 万像素主广角摄像头，具有大幅提升的的成像质量和 HDR 处理功能。其同时配备还有一枚 1300 万像素超广角副摄像头以及一个微距摄像头，主摄支持 HDR10+ 视频模式拍摄。ROG 游戏手机 6 天玑系列还配备 1200 万像素前置摄像头。

ROG6 天玑版和 ROG6 天玑至尊版皆采用太空灰配色。在 ROG6 天玑版机身背部，配备了 Aura RGB 灯效。其拥有 12GB LPDDR5X 内存，以及高达 256GB 存储空间。ROG6 天机至尊版与 ROG 酷冷风扇 6 为组合套装，其背面配有彩色 ROG Vision 个性视窗显示屏，最高支持 16GB LPDDR5X 内存，以及 512GB 闪存。

针对新机，ROG 推出了包括 ROG 酷冷风扇 6、ROG 双控手柄 3、钢化膜、保护壳等多个配件。

ROG 酷冷风扇 6 配有 AI 温控制冷系统加持下的半导体制冷芯片和风扇，可将额外的冷却气流直接吹拂到 ROG6 天玑系列后盖上的核心发热区域。在酷冷风扇 6 半导体芯片的正下方区域，降温幅度最高可达 25 摄氏度。ROG 酷冷风扇 6 还增加了四个额外的物理按钮，以实现真正的多指操作。酷冷风扇 6 还推出了适配 ROG5 和 ROG5s 的版本，即将于 10 月上市。