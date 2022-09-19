一加 Nord Watch 智能手表官宣，采用矩形表盘 + 实体表冠设计

IT之家 9 月 19 日消息，早在今年 3 月 22 日，就有报道称一加将把其 Nord 系列扩展到可穿戴设备领域，推出一款 Nord 系列智能手表。今日，一加印度官宣了一加 Nord Watch 智能手表。

一加印度官方在社交平台上表示，一加 Nord Watch 智能手表即将发布，并公布了该手表的外观图。从图片中可以看出，一加 Nord Watch 智能手表将采用矩形表盘，并且配有黑色实体表冠。同时，一加上线了一加 Nord Watch 智能手表的预热网站，该网站将会在未来几天逐步公布一加 Nord Watch 智能手表的配置信息。

据 91mobiles 推测，一加 Nord Watch 智能手表将采用 AMOLED 屏幕，支持息屏显示，屏幕刷新率为 50Hz。同时，该智能手表将支持女性生理周期记录、卡路里统计以及众多运动模式。

据IT之家此前报道，8 月 11 日，消息人士 Mukul Sharma 曝光了一加 Nord Watch 智能手表的渲染图、功能和价格。他表示，一加 Nord Watch 智能手表将拥有五种型号，其中三款为圆形表盘、两款为方形表盘。据悉，所有型号的一加 Nord Watch 智能手表都将支持 GPS 定位功能，在印度售价约为 5000 印度卢比（约 425.5 元人民币）。