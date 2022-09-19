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德国市长否认特斯拉取消工厂扩建项目：仍在建设中

2022/9/19 22:24:54 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
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北京时间 9 月 19 日晚间消息，据报道，德国格林海德市（Gruenheide）市长阿恩・克里斯蒂安尼（Arne Christiani）今日表示，特斯拉在柏林附近扩建工厂的计划没有改变，目前仍在建设中

克里斯蒂安尼上周曾表示，针对“特斯拉工厂扩建计划”的投票已无限期推迟。

格伦海德市议会在本月的会议上将不会讨论该扩建计划，今年晚些时候能否重新列入议程也是个未知数。

随后，有媒体援引知情人士的消息称，特斯拉已经暂停在德国生产电池的计划（即工厂扩建项目），并考虑将电池制造生产线搬回美国，以获得美国电动汽车和电池制造税收抵免的资格。

而今日，克里斯蒂安尼驳斥了这一说法。克里斯蒂安尼向媒体证实，特斯拉已明确表示，该工厂扩建项目没有改变，目前仍在建设中

克里斯蒂亚尼还称，关于扩建项目的投票，本来就没有被列入议程，因为特斯拉在 5 月份申请了延期。目前，相关社区代表正在讨论此事。一旦这些讨论完成，该计划就会被提上日程。

今年 5 月，特斯拉向格伦海德市政府提出申请，计划将其德国超级工厂的厂区面积扩大三分之一，即在工厂以东再建 100 公顷的厂区，用于生产电池

特斯拉早在 2019 年 11 月就宣布，计划在德国勃兰登堡建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。后来，马斯克又表示表示，德国工厂计划增加一个电池生产设施。该设施最初的年装机容量将超过 100 千兆瓦时，最终将达到 250 千兆瓦时。

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关键词：德国特斯拉

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