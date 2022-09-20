SpaceX 星际飞船超级重型助推器 7 部发动机同时点火

9 月 20 日消息，当地时间周一，SpaceX 在对星际飞船系统原型的 7 号超级重型助推器进行静态点火测试时，首次同时启动 7 部猛禽发动机，这也是公司同时启动火箭发动机数量最多的一次测试。

星际飞船是高度有 50 米的可重复使用航天器，将由 70 米长、搭载 33 部猛禽发动机的超级重型助推器送入轨道。SpaceX 最近一直在测试 7 号助推器，为计划中的星际飞船系统首次轨道飞行做准备。

在周一顺利完成发动机静态点火测试之后，SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在社交媒体推特上表示，所有 7 部猛禽发动机的燃烧室压力“看起来都很正常。”

在随后的一条推特中，马斯克表示，“7 号助推器现在返回高舱进行系统稳健性升级，8 号助推器将移动到发射台继续进行测试”。他还补充说，公司下一次星际飞船系统原型大型测试将是“全堆栈发射前状态合练，然后在几周内同时启动 33 部发动机。”马斯克所说的“全堆栈”包括位于超级重型助推器顶部的星际飞船，它们共同构成了世界上最高的火箭，总高有 120 米。

SpaceX 最近完成的这次发动机静态点火测试是 8 月 31 日火箭发动机点火数量的两倍。在那次对超级重型助推器进行静态点火测试时，SpaceX 启动了三部猛禽发动机，这也是公司首次对超级重型助推器上搭载的多部发动机同时进行静态点火测试。此前，SpaceX 曾在 8 月 9 日的一次静态点火测试中同时启动星际飞船 6 部猛禽发动机中的 2 部。

SpaceX 还没有公布对星际飞船系统进行全栈测试的预计日期。但公司表示，它的目标是在未来几个月内对飞船原型进行首次轨道测试。