比亚迪电子：再增两张电子烟生产许可证

IT之家 9 月 20 日消息，据比亚迪电子公众号消息，近日，比亚迪电子旗下子公司惠州比亚迪电子有限公司及深圳比亚迪电子有限公司均获得了由国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）》。

截至目前，比亚迪电子已获得 3 张电子烟生产许可证。比亚迪电子称，获颁《烟草专卖生产企业许可证》，是对公司规范化经营及全方位技术实力的认可，也进一步增强了公司在电子烟领域长足发展的信心。电子烟行业进入规范发展新起点，比亚迪电子将坚决拥护国家相关政策，继续落实监管要求，合规、有序经营，并持续加大研发投入，不断提升技术创新和产品研发制造能力，致力于成为健康减害领域的践行者和引领者，积极推动行业长远健康发展。

IT之家了解到，早在 2018 年，比亚迪便开始对电子烟所需的电子雾化进行布局。之后的一年时间内，又相继完成了对电子烟的市场分析和产品设计，产品初步成型。2020 年突如其来的疫情当中，比亚迪电子仍加紧研发，并且推进速度越来越快。截至 2020 年第二季度，比亚迪电子已经完成了包括雾化烟具、陶瓷芯、烟弹的打样。此后，随着陶瓷雾化芯和烟弹系统研发成功，便又开始向专利方面布局。

实际上，不止比亚迪一家，当前除了有一些电子烟相关企业拿到该证，另外还有一些和比亚迪一样新入局的企业也都已经拿到，比如立讯精密以及劲嘉股份、金龙机电、顺灏股份、金城医药、博腾股份、华宝股份等。